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Yaşam

Polis o görüntülerdeki 'insanı' arıyor

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kediye tekme atan kişinin tespit edilmesinin ardından hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre işlem yapılacağını söyledi

28 Haziran 2016 18:45

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polis, boynuna ip bağladığı kediyi tekmeleyerek denize atan kişiyi tespit etmek için soruşturma başlattı.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek polise konu hakkında ifade verdi. Selma Pilatin Pek, Orman ve Su İşleri Kocaeli Müdürlüğü Hayvanları Koruma Birimi'nden görevlilerin kendisini arayarak konu hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Polis, sosyal medyadaki paylaşımı incelemeye aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Selma Pilatin Pek, tekme atılması sonucu denize düşen kedinin yüzerek kıyıya çıktığını belirterek; "Sokakta yaşayan kedi benim beslediğim hayvanlar arasında. Polise, kedinin yaşadığını belirttim. Polise, sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında bilgi verdim. Polis, kediye tekme atan kişiyi tespit etmek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kediye tekme atan kişinin tespit edilmesinin ardından hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre işlem yapacaklarını söyledi.

 

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