T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis müdürünü sevgilisinden gelen telefon kurtarmış!

Kız arkadaşıyla konuşmaya başlayan polis, patlama yerinden 15-20 adım uzaklaşınca kurtulmuş

13 Aralık 2016 11:45

Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksel patlamadan saniyeler önce şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ile birlikteydi. Sevgiliden gelen telefon, Yüksel'in hayatını kurtardı.

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksel’i, gelen bir telefonun kurtardığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası saldırıda şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ile birlikte olan Yüksel’i, patlamadan saniyeler öncesi kız arkadaşı cep telefonla aradı. Kız arkadaşıyla konuşmaya başlayan Yüksel, Karakurdu’nun yanından 15-20 adım uzaklaştı.

Saniyeler sonra korkunç patlama oldu. Patlamada Karakurdu şehit olurken, patlama yerinden uzaklaşan Yüksel ise yüzünden yaralandı. Yüksel, hastanede ameliyata alındı.

ETİKETLER

İstanbulBeşiktaşsaldırısevgilisigelen telefonhayatını kurtarmış

İlgili Haberler

Dolmabahçe'deki bomba yüklü araç, saldırıdan 1 hafta önce satın alınmış

Araca 400 kilo patlayıcı yüklendiği belirlenmişti

"Beşiktaş saldırısında kullanılan bomba düzeneği, Merasim Sokak'takiyle aynı çıktı"

Beşiktaş'taki terör saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24