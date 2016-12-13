Polis müdürünü sevgilisinden gelen telefon kurtarmış!

Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksel patlamadan saniyeler önce şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ile birlikteydi. Sevgiliden gelen telefon, Yüksel'in hayatını kurtardı.

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksel’i, gelen bir telefonun kurtardığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası saldırıda şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ile birlikte olan Yüksel’i, patlamadan saniyeler öncesi kız arkadaşı cep telefonla aradı. Kız arkadaşıyla konuşmaya başlayan Yüksel, Karakurdu’nun yanından 15-20 adım uzaklaştı.

Saniyeler sonra korkunç patlama oldu. Patlamada Karakurdu şehit olurken, patlama yerinden uzaklaşan Yüksel ise yüzünden yaralandı. Yüksel, hastanede ameliyata alındı.