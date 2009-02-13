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Yaşam

Polis merkezindeki zanlıya kaza kurşunu

Ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi, polis merkezinde silah kontrol edilirken ateş alınca ayağından vuruldu.

13 Şubat 2009 02:00

Konya'da ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi, işlemler için götürüldüğü polis merkezinde silah kontrol edilirken ateş alınca ayağından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin B. (36), polisin rutin kontrolleri sırasında üzerinde ruhsatsız silah bulununca işlemler için merkez Selçuklu İlçesindeki Özalkent Polis Merkezine götürüldü.

Burada, kontrol edildiği sırada silah ateş aldı ve mermi Nurettin B'nin ayağına isabet etti. Nurettin B. hemen polis aracıyla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Ortopedi servisinde tedavi altına alınan Nurettin B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

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