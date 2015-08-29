Polis, Mardin'de 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuğu vurdu!

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde dün gece çevik kuvvet midibüsüne roketetarlı saldırı sonrası olay yerine yakın bir yerde, polislerin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki Mazlum Turan, açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde dün saat 21.30'da polis aracına roketatarlı saldırıda, yol kenarındaki kaçak satışı yapılan teneke bidonlar içindeki mazotlara isabet etmesi sonucu 9'u polis 23 kişinin yaralandığı patlama ve yangından sonra, 500 metre uzakta İpek karayolunda oluşturulan arama noktasına gece yarısı yaklaşan bir otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 16 yaşında Mazlum Turan'ın kullandığı ve içinde iki çocuk daha bulunan otomobilin kaçması üzerine arama noktasındaki polisler, otomobile ateş açtı. Açılan ateşte otomobili kullanan Mazlum Turan vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer iki çocuk ise yara almadı. Aracın durduğu yerde bomba olabileceği ihtimaline karşılık önlem alan polisler araçta ağlayan diğer iki çocuğu görünce, dışarı çıkardı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mazlum Turan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen yakınları ise Mazlum Turan’ın canlı tavuk satışı yaptığı ve ehliyetsiz araç kullandığı için polisten kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.