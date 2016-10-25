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Polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasına sanık polise 25 yıl hapis talebi; gerekçe 'olası kast'

Mahkeme, polisin tutuklanmasını reddeti

25 Ekim 2016 19:56

Okmeydanı Cemevi önünde polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Uğur Kurt davasında, sanık polis için “olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek” suçundan 20 yıldan  25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkpolis memuru S.K katılmazken Uğur Kurt’un eşi ve babası ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Ekrem Şakar, yapılan gösterilerde bazı eylemcilerin zırhlı polis aracına Molotof attıklarını, bir molotofun araca isabet ettiğini ve iki polis memurunun elleri ve yüzleri yanar vaziyette araçtan çıktıklarını anlattı.

Araçtan inen sanık S.K’nın kendisin korumak için molotof kokteylinin atıldığı yöne doğru ateş etmeye başladığını söyleyen savcı diğer polislerin ise havaya ateş ettiğini belirtti.

Yapılan ateş sonrasında Uğur Kurt’un cemevi bahçesinde başından vurularak hayatını kaybettiğini hatırlatan savcı Şakar, “Sanık S.K’nın kendisine yahut diğer polis memurlarına yönelik vuku bulan ve tekrarı büyük olasılık olan saldırıyı bertaraf ederek yanar vaziyette Molotof atan şahsı etkisiz hale getirmek için silahla ateş etmesine rağmen hedef aldığı eylemcileri isabet ettiremeyip, aynı istikametteki cemevinin bahçesinde bulunan ve olaylarla hiçbir ilgisi olmayan Uğur Kurt’u vurarak ölümüne sebebiyet verdiği, yapılan ölçümde de merminin izlediği yol çizgisi takip edildiğinde kamera görüntülere göre silahtan çıkan kurşunun Molotof atan şahsın başının 26 cm uzağından geçtiği tespit edilmiştir” dedi.

Ancak sanık polis memuru S.K’nın eylemcileri gaz bombası veya plastik mermi ile uzaklaştırma alternatifini düşünmediğini belirten savcı, “Uğur Kurt’un baş bölgesinden isabet almak suretiyle ölümüne sebebiyet vermesi olayında bu tehlikeyi görmesine rağmen söz konusu sıkma eylemini yapmaktan kaçınmaması, olursa olsun demesi, sanığın olası kasıtla hareket ettiğini gösterdiği, dosyadaki raporlar ve tanık beyanları kapsamında anlaşılmaktadır” ifadesini kullandı.

Savcı Ekrem Şakar sanık polis memurunun açıkladığı sebeplerden dolayı, “olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme avukatların sanığın tutuklanması istemlerini de reddetti. 

Duruşma tutanağı şöyle:

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