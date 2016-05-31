Okmeydanı'nda polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'un avukatı: Öldürüldüğü anın görüntüleri silinmiş

İstanbul Okmeydanın'da cemevi avlusunda polis kurşunuyla yaşamını yitiren Uğur Kurt'u öldüren polis hakkında açılan davanın altıncı duruşması görüldü. Kurt ailesinin avukatı Serdar Laçin, olay anına dair görüntülere müdahale edilmiş olabileceğini söyleyerek, " Adli Tıp Kurumu başkanlığının 15 Eylül 2014 tarihli raporunun 4’üncü sayfasında bu durum tespit edilmiş. Bu durum görüntülerin sonradan değiştirilip değiştirilmediği sorusunu akla getiriyor” dedi.

İstanbul Okmeydanı'da Berkin Elvan için yapılan eyleme polis müdahalesi sırasında cemevi avlusunda bir yakınının taziyesi için beklediği sırada polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'un öldürülmesine ilişkin görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık S.K, avukatları ve Kurt ailesi avukatları katıldı. Davayı CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner de takip etti.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, sanık polis S.K.'nin "olası kastla adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada Kurt Ailesi avukatlarından Serdar Laçin, Jandarma Genel Komutanlığı’nın gönderdiği rapora dair konuştu.

Raporda, görüntülerde, 08.01.21’den 13.58.25’e atlandığını belirten Laçin, “Bu görüntülerde baba Cemal Kamacı’nın görüntülerde yaptığı kurcalama anları da yok. Adli Tıp Kurumu başkanlığının 15 Eylül 2014 tarihli raporunun 4’üncü sayfasında bu durum tespit edilmiş. Bu durum görüntülerin sonradan değiştirilip değiştirilmediği sorusunu akla getiriyor” dedi.

Laçin, “Görüntülerde arada yaklaşık 5 saatlik bir boşluk var. Bu hususun tam olarak açıklanması da mevcut değil. Bu husus kısmen açıklanmaya çalışılmıştır ama açıklamaya çalışılan hususların hemen meydana geleceğini düşünmüyoruz. Aradaki zamanın tam olarak olayın meydana geldiği zamanla ilgili olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle de görüntülerle kasten oynandığı kanaatini uyandırıyor” diye konuştu.

Mahkemeden bu görüntülerin kayıtlarını tutmakla görevliler ve görüntüler üzerinde oynama yapma ihtimali olan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ettiklerini belirten Laçin, esas hakkındaki son iddiaları bildirmek için mahkemeden süre istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, görüntüler üzerinde oynama yapma ihtimali olan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmaları talebinin reddine, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması, delillerin toplanmış olması, sanığın bu aşamadan sonraki delillere etki etme imkanı olmaması hususlarını göz önüne alarak tutuksuz sanığın tutuklanma talebinin reddine karar verdi ve davayı 25 Ekim’e erteledi.