Uğur Kurt cinayeti davasında sanık polise: O katil cezasını alacak, benim çocuğumu babasız bıraktı

Okmeydanı'nda cemevi bahçesinde cenaze beklerken polis kurşunuyla can veren Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin görülen davada, ara kararın açıklanmasının ardından Kurt Ailesi'nin avukatlarının taleplerinin reddedilmesi üzerine duruşma salonu karıştı. Elindeki su şişesini sanık polise fırlatan Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, “Adalet yerini alacak. O katil cezasını alacak. Benim çocuğumu babasız bıraktı” derken, mahkemede bulunan bir diğer kişi ise "Katil köpek" diye bağırdı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen Uğur Kurt'un öldürülmesine ilişkin duruşmada Kurt Ailesi’nin avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan Gilmore ve Serdar Laçin, polis zırhlı aracının kameralarının olaydan on dakika önce bozulmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği raporun yetersiz olduğunu savunarak, Jandarma Kriminal tarafından yeni bir inceleme yapılmasını istedi. Ayrıca görüntülerin mahkeme salonunda izlenmesini talep etti.

Savcı Mehmet Ali Şelli ise bu talebin reddi yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine duruşma salonu karıştı. Kurt’un eşi Narin Kurt, elinde bulunan pet su şişesini sanık polis S.K.’ye fırlattı. Yakınları da sanığa doğru yönelince sivil polisler S.K.’yi salondan çıkardı. Bu sırada Narin Kurt duruşma salonundan çıkarken, “Adalet yerini alacak. O katil cezasını alacak. Benim çocuğumu babasız bıraktı” diye bağırdı.

Savcı, yaşananları telefonuna kaydetti

Duruşmadaki olaylar tutanağa da geçti. Tutanakta, "Duruşmaya katılan bayanlardan birisinin sanığa yönelik 'Katil köpek' şeklinde bağırdığı, akabinde önce katılan bayanlar ve bir kısım izleyicinin sanık ve müdafinin bulunduğu yere geçerek onlara saldırdıkları, güvenlik görevlileri tarafından kendilerine müdahale edildiği, duruşma salonundaki kalabalık ve olaya çok sayıda kişinin katılması nedeniyle kimin kime yönelik net ve somut eylemde bulunduğunun görülüp tespit edilmesi mümkün olmamakla birlikte, güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle sanığın duruşma salonundan çıkarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Bu arada, duruşma savcısı Mehmet Ali Şelli'nin de mahkeme salonundaki olayları kendi cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti

Görüntüler bir sonraki celsede izlenecek

Taleplerin ardından duruşmaya kısa bir ara verildi. Aranın ardından, Mahkeme heyeti, olaya ilişkin görüntü kayıtlarının duruşma salonunda bugün izlenmesi talebini reddetti. Mahkeme, Kurt ailesinin avukatının izlenmesini istedikleri görüntülerin CD olarak ya da disk ile duruşma tarihi öncesinde mahkemeye sunulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca bu görüntülerin bir sonraki celse izlenmesine hükmetti.

Mahkeme, avukat Turgut Kazan'ın talebini kabul ederek, dava dosyasının Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Jandarma Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, düzenlenecek raporda, "ATK Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesi tarafından düzenlenmiş 30 Eylül 2015 tarihli rapora yönelik itirazlar da değerlendirmek suretiyle, katılan vekilin talepleri doğrultusunda, LOG kayıtları ile ilgili eksikliğin aydınlatılması, görüntülere sonradan müdahale edilip edilmediğinin ve sonradan müdahale edilerek mevcut bozulmanın gerçekleştirilip gerçekleştilmeyeceğinin belirlenmesi, görüntü bozulmasının olay anındaki müdahaleden kaynaklı olup olmadığının araştırılması, görüntülerin geri getirilmesi imkanı varsa bunun sağlanması, görüntülerin geri getirilmesi, görüntüdeki bozulma anının bu şekilde tam olarak tespit edilmesini" istedi.