Polis, 'korkunç palyaço'ların peşinde

Palyaço kostümü giyip korkunç yüz makyajı yaparak beklenmedik yerlerden çıkıyor ve insanları korkutuyorlar.

ABD ve İngiltere'de polise "korkunç palyaço" ihbarları yağıyor.

Polis, sosyal medyadan yayılan bu yeni "akım"a katılanları ceza alabilecekleri konusunda uyarıyor.

Palyaço kılığına girerek insanları korkutma olayları ilk olarak ABD'de başladı.

İlk başta Stephen King'in 'It (O)' romanının 2017'de vizyona girmesi beklenen yeni sinema uyarlamasının gizli bir reklamı olduğunu düşünenler olmuştu.

Ama akım, bir gizli reklamın olabileceğinden daha hızlı ve daha geniş bir alana yayıldı.

Sosyal medyada geceleri yol kenarlarında ya da ormanlık alanlarda aniden beliren palyaço görüntüleri yayılıyor.

Bazılarının elinde sopa gibi "silahlar" taşıdığı, soygun ya da başka suçlara karışan palyaçolar olduğu belirtiliyor.

Hatta ABD'de işi daha da ileriye götüren "korkunç palyaçolar" bazı okullara sosyal medyadan üzerinden "öğrencileri kaçırma" tehdidi gönderdi.

Kanada, Fransa ve Avustralya'da da polise benzer şikâyetler geldi.

Yeni korkutma akımına profesyonel palyaçolar tepkili.

Dünya Palyaçolar Birliği üyesi Palyaço Andy, bu olayların palyaçoların imajını ve sektörü kötü etkilediğini, bu tarz olayların özellikle ABD'de 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'na yakın günlerde arttığını belirtti.

Coulrophobia olarak adlandırılan palyaço korkusunun, İngiltere'de en büyük hızla artan fobilerden biri olduğu belirtiliyor.

Nottingham Trent Üniversitesi'nden profesör Mark Griffiths, abartılı görüntüsü ve filmlerdeki "şeytani" temsillerinden ötürü palyaçolara karşı bir korku beslemenin yaygın olduğunu belirtiyor:

"Batman'de Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker karakterine, Stephen King'in It romanına bakın... Palyaço kılığındaki bu karakterler, insanları öldürüyor ya da korkunç şeyler yapıyorlar... Gerçek hayatta korkunç bir palyaço görmüş olmasak bile televizyonda gördüğümüz bu karakterlerin etkisi altında kalıyoruz."

Palyaço fobisi Dünya Sağlık Örgütü ya da ABD Psikiyatri Birliği tarafından bir rahatsızlık olarak kabul edilmiyor.

Edebiyat tarihindeki en korkunç palyaço karakterlerinden birinin yaratıcısı Stephen King de akıma tepki gösterdi.

King Twitter'dan paylaştığı mesajda "Hey, artık şu palyaço histerisine bir son vermenin vakti geldi. Palyaçoların çoğu iyidir, çocukları mutlu eder, insanları güldürürler" yazdı.

İngiltere'de farklı bölgelerde polise 24 saatte yaklaşık 20 ihbar geldi.

Norwich'te akşam saatinde bir parkta ağacın arkasından çıkarak bir kadını korkutan 30 yaşında bir adam gözaltına alındı.

Durham'da da 4 öğrencinin, elinde -daha sonra plastik olduğu anlaşılan- bir pala taşıyan palyaço kostümlü bir kişi tarafından kovalandığı belirtildi.

Komiser Mike Barton "Bazıları bunu komik buluyor ancak korkutma ve tehdit, asayiş suçları kapsamına girer" dedi. Bu kişiler hakkında cezai işlem başlatılabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de halka korkunç palyaço ihbarlarını polisin acil olmayan durumlar için kullanılan telefon hattı olan 101'e bildirmeleri istendi.

ABD'de de Eylül ayından bu yana yaklaşık 15 kişi aynı nedenle gözaltına alındı.