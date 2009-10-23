Polis 'kafasını çarptı' diyor otopsi yalanlıyor

Polis tarafından Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alınan 52 yaşındaki Resul İlçin, polis merkezinde yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri, İlçin'in düşüp başını çarpması sonucu öldüğünü öne sürerken ilk otopside İlçin'in kafasında ve vücudununun darp izleri belirlendiği öne sürüldü.







Batman’da inşaatlarda işçi olarak çalışan Resul İlçin memleketi Şırnak’ın İdil ilçesindeki akrabalarını ziyaret etti. Önceki gece akrabası olan Sırtköy Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet İlgin yanındayken otomobille geziyordu. İdil girişinde otomobil ‘şüpheli’ olduğu gerekçesiyle polisçe durduruldu. İddiaya göre otomobilde yapılan aramada fazla sayıda sigara bulunması üzerine polis Resul İlçin ile Mehmet İlgin’i gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Resul İlçin’i ilçe emniyet binasına götüren polisler, Mehmet İlgin’i yanlarına alarak, karakol önünde araç araması yaptı. 15 dakika sonra, Karakol binasından çıkan polisler, Mehmet İlgin’e amcasının düştüğünü ve öldüğünü söyledi.

İlçin ailesinin avukatı Tahir Elçi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Resul İlçin’in kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığını söyledi. Gece saat 24.00 sıralarında İlçin ve İlgin’in gözaltına alındığını anlatan Avukat Elçi şöyle dedi:

“Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda ilk otopsi yapıldı ve Resul İlçin’in kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu tespit edildi. Bizim de talebimiz doğrultusunda kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Resul İlçin’den alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.”

Resul İlçin’in cenazesi dün Batman’da DTP’li vekillerinde katıldığı bir törenle toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.