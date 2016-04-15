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Polis, İslam dünyası liderlerinin cuma namazı kıldığı Dolmabahçe'de kuş uçurtmadı

Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde yoğun güvenlik önlemi alındı

15 Nisan 2016 16:53

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13'üncü İslam Zirvesine katılan İslam dünyası liderlerinin cuma namazını kıldığı Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, caminin üzerinde bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, caminin etrafında kuş uçurtmadı.  

Bezmi Alem Valide Sultan Camii üzerinde bulunduğu cadde, Beşiktaş istikametinden başlayarak Karaköy'e kadar trafiğe kapatıldı.

Ayrıca Karaköy istikametinde belirli noktalar ile Piyalepaşa Tüneli de güvenlik sebebiyle trafiğe kapatıldı.

 

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