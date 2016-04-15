Erdoğan'ın teşekkür ettiği Mısır, İslam Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer almadı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. İslam Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuştuğu esnada Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görevini devrederek salonu terk etmesiyle başlayan gerginlik Mısır Dışişleri Bakanı'nın çekilen aile fotoğrafında yer almamasıyla devam etti. Bakan, ikili görüşmeler de yapmayarak ülkesine döndü.

NTV'deki habere göre, Sameh Shoukry, Zirve’nin açılışında konuşurken yanına Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturdu. İkili yanyana otursa da mesafeliydi. Mısırlı Bakan, Sisi'nin mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Shoukry'yi alkışlamaması dikkat çekti. Şükri, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na selam vermeden ayrıldı. Koltuğuna da yeni dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu.

Mısırlı Bakan, Erdoğan'ın bu konuşmasını dinlemeden, salondan ayrılıp, ülkesine döndü. Zirve'de iki ülke arasında buzlar erimedi. Suudi Arabistan'ın çabalarına rağmen, iki ülke yetkilileri arasında bir görüşme yapılmadı.