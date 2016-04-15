T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın teşekkür ettiği Mısır, İslam Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer almadı

Mısır Dışişleri Bakanı ikili görüşmelerde de yer almayarak ülkesine döndü

15 Nisan 2016 14:08

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. İslam Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuştuğu esnada Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görevini devrederek salonu terk etmesiyle başlayan gerginlik Mısır Dışişleri Bakanı'nın çekilen aile fotoğrafında yer almamasıyla devam etti. Bakan, ikili görüşmeler de yapmayarak ülkesine döndü.

NTV'deki habere göre, Sameh Shoukry, Zirve’nin açılışında konuşurken yanına Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturdu. İkili yanyana otursa da mesafeliydi. Mısırlı Bakan, Sisi'nin mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Shoukry'yi alkışlamaması dikkat çekti. Şükri, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na selam vermeden ayrıldı. Koltuğuna da yeni dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu.

Mısırlı Bakan, Erdoğan'ın bu konuşmasını dinlemeden, salondan ayrılıp, ülkesine döndü. Zirve'de iki ülke arasında buzlar erimedi. Suudi Arabistan'ın çabalarına rağmen, iki ülke yetkilileri arasında bir görüşme yapılmadı.

ETİKETLER

islam zirvesimısırgerginlikrecep tayyip erdoğanaile fotoğrafı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24