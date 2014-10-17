Polis Hong Kong’da gösterileri dağıtıyor

Gösterilerin haftalardır devam ettiği Hong Kong’da polis, demokrasi yanlısı göstericilerin toplandığı 3 noktadan bir tanesini bu sabah itibariyle dağıtırken, göstericiler ve polis arasındaki restleşme üçüncü haftasına girmek üzere.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta-başlamasından önce polis ile artan tansiyonla beraber her iki tarafın da bazı tavizlerde bulunabileceği söylenmesine rağmen sert duruşlar devam ettiriliyor.

Wall Street Journal Türkiye'de yer alan habere göre, Sabah saatlerinde Mong Kok’ta gerçekleştirilen operasyon bölgede bulunan protestocuların gönüllü bir şekilde oradan ayrılmasıyla hızlı bir şekilde tamamlandı. Bu bölgeden göstericilerin çıkarılması genelde radikallerin toplanması ve daha önce polisle gerginlik yaşanmış olmasından dolayı biraz daha zor olacak diye tahmin ediliyordu.

Yüzlerce polis yerel saatle sabah 5’ten itibaren bölgeye doldu ve 4 tarafta kamp yapan 100’den fazla protestocuya toparlanmalarını yoksa 15 dakika içerisinde polisin sokakları “temizleyeceğini” söylediler. Polis tarafından uyandırılan protestocular eşyalarını ve çadırlarını ufak el arabalarına koyarak bölgeden ayrıldı. Saat 6’dan itibaren bölgenin çoğunluğu temizlenmiş ve Eylül ayının sonlarından bu yana ilk kez trafik akmaya başlamıştı ama protestocular yine de bölgenin yakınlarında bir yerde kalmaya devam ettiler.

Bölgede çalışan ve geçtiğimiz iki hafta boyunca gösterilere katılan 20 yaşındaki Shadow Lau, “Bize gitmemizi söylediler ve bunun tam olarak ne anlama geldiğini biliyorduk” dedi.

Lau, “Yaklaşık bir aydır buradaydık. Sokaktaki yaşama alıştık. Bunun böyle bitmesini görmek üzücü ama şaşırmadık” ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni N.D. Kon önümüzdeki hafta itibariyle bütün protesto bölgelerinin temizleneceğini tahmin ettiğini belirtti. “Geçmişte o kadar çok dedikodu oldu ama bu sefer sanıyorum tam olarak gitmemizi istiyorlar. Bunu bekliyoruz.”

Polis tarafından dün yapılan açıklamada son günlerde ortaya çıkan ve polislerin bir protestocuyu dövdüğü videonun ardından 7 polisin görevden alındığı duyuruldu. Tüm dünya tarafından görülen video hem şehir hem de Hong Kong polisi için kötü bir imaj oluşturdu.

Demokrasi yanlısı protestocuların ana talebi Hong Kong’un yöneticiliğine aday olanların kamu tarafından aday gösterilmesi. Pekin 31 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamada adayların kendileri tarafından onaylanması gerektiğini belirtti. Protestocular bu duruşun gözden geçirilmesini istiyor.

Hong Kong’un en üst düzey yöneticisi Leung Chun-ying bir basın toplantısında öğrencilerin bu kararın gözden geçirilmesi talebinin imkansız olduğunu ve daha pragmatik bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini söyledi.

Chun-ying ayrıca görüşmeler devam ederken de polisin bölgeden protestocuları çıkarabileceğini sözlerine ekledi.

“Bu çok önemli: Diyalog ve protestocuların bölgeden çıkarılması iki ayrı şey.

Diyalogdan dolayı sokakları boşaltmaktan kendimizi alıkoymayacağız. Fakat diyalogdan da uzaklaşmayacağız.”

Fakat polis tarafından sokakların boşaltılması için geçmişte yapılan çabalar sokaklara daha fazla insan çıkmasına neden oldu. Gösterilerin başında Pekin, Hong Kong’a bir mesaj göndererek aşırı güç kullanılmamasını söyledi.

Fakat Hong Kong resmi yetkililerinden gelen açıklamalara rağmen konuya yakın bir kişinin söylediklerine göre çözüm konusunda nasıl ilerleneceği hakkında henüz net bir duruş yok.

Dönüm noktalarından bir tanesi önümüzdeki hafta başlayacak olan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in rüşvete karşı başlattığı kampanyaya odaklanması beklenen Fourth Plenum politika toplantısı. Hafta boyunca eski üst düzey güvenlik görevlisi Zhou Yongkang hakkındaki rüşvet iddiaları masaya yatırılacak.

Konuya yakın bir kaynak Pekin ve Hong Kong arasındaki görüşmelerle ilgili olarak “Eğer Xi o (rüşvet) olayı halledebilirse Hong Kong’un nasıl ilerleyeceğine dair hem zamanı hem de manevra alanı olacak” ifadelerini kullandı.