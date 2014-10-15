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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da eylemcilere müdahale

Hong Kong'da muhaliflerin kurduğu kamplara polis müdahale etti. Eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca muhalif gözaltına alındı.

15 Ekim 2014 11:22


Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi binası yakınlarındaki kampa bu sabah saatlerinde güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Polis, caddeyi boşaltmaları için göstericileri uyardıktan sonra biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Göstericilerin direnmesi üzerine çıkan çatışmada her iki taraftan da yaralananların olduğu bildirildi. Polis caddeyi tekrar ulaşıma açtı. 45 gösterici gözaltına alındı.

Polisin medya mensuplarına da olay sırasında müdahale ettiği ileri sürüldü. AFP Ajansı'na konuşan Daniel Cheung isimli muhabir, "Polisler, haberci olduğumu söylememe rağmen bana vurdu" dedi.

Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek.

"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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