Polis gördüğü yerde yakalıyor

Adana'da hakkındaki yakalama kararı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden kaldırılmayan Mahmut Bolcal isimli vatandaş, polis tarafından her görüldüğü yerde gözaltına alınıyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Mahmut Bolcal (46), işlediği bir suç nedeniyle Haziran 2011'de Mersin'de cezaevine girdi.

Bolcal, yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki yakalama kararını kaldırmasına rağmen UYAP'ın Türkiye genelinde aranan şahıslar arasında görülen Bolcal, cezaevinden tahliye işlemi sırasında görevliler aranmasını fark edince polise teslim etti.

Hakkındaki yakalama kararının kaldırıldığının tespit edilmesi üzerine Bolcal, serbest bırakıldı.

Sistemden halen aranma kaydı görülen Bolcal'ı polis gördüğü her yerde yakalayıp, nezarethanede tuttuktan bir gün sonra adliyeye sevk ediyor.

Bolcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yılda yaklaşık 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirtti.

Yaşadığı sorun nedeniyle işini kaybettiğini ifade eden Bolcal, "Daha önce bir otobüs firmasında şoför olarak çalışıyordum. İşsiz olduğum için ailemin geçimini sağlayamıyorum. Evin kirasını ödeyemez duruma geldim" dedi.

Sistemde aranması görüldüğü için iş bulamadığını anlatan Bolcal, şunları kaydetti:

"Yetkililerden yardım bekliyorum. Polisin yaptığı rutin kontrollerde sürekli gözaltına alınıyorum. Bu sorundan dolayı 10 kez nezarethanede yattım. Aranmamın kaldırılması için mahkemeye başvurdum ancak bir sonuç çıkmadı.

Kimseye derdimi anlatamıyorum. Otobüsle yola çıktığım zaman beni durdurup yeniden gözaltına alacaklar diye endişeleniyorum. Bir süre önce otobüsle yolcu taşımacılığı yaparken polis durdurup kimlik kontrolü yaptı. Aranmamın olduğu söylenerek otobüsten indirildim. Yolcuların karşısında rezil oldum. Polis memurlarının da yapabileceği bir şey yok."