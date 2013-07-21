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Polis gelinle damadı da Gezi Parkı'ndan çıkardı

Nuray Çokol ile Özgür Kaya çifti, sadece kendilerinin değil, tüm Türkiye 'nin uzun yıllar 'unutamayacağı' bir 'düğün'le evlendi

21 Temmuz 2013 00:18

Maçka Parkı'ndaki Şişli Evlendirme Dairesi'nde evlenen Nuray ve Özgür, akşamüstü saatlerinde Gezi Parkı'na geldi. Bir grup arkadaşlarıyla park içinde hatıra fotoğrafları çektiren yeni evli çift kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte parktan çıkarıldı.

Gezi Parkı protestoları sırasında tanışan ve kısa bir süre sonra evlenmeye karar veren Nuray Çokol ile Özgür Kaya çifti, sadece kendilerinin değil, tüm Türkiye 'nin uzun yıllar 'unutamayacağı' bir 'düğün'le evlendi. Nikahın ardından yapılacak kutlama için, tanışmalarına vesile olan Gezi Parkı'nı seçen genç çift bunu sosyal medyadan duyurdu. BU haber hızla yayıldı ve bugün çok sayıda insan düğüne katılmak için Gezi Parkı'na geldi. Ancak saat 17.15'ten itibaren parka giriş çıkışları yasaklayan ve parkın içini de tamamen boşaltan polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'nde toplanmaya çalışan protestocu gruplara da sık sık müdahale etti.

Maçka Parkı'ndaki Şişli Evlendirme dairesinde nikahları kıyılan Nuray ve Özgür ise akşamüstü saatlerinde Gezi Parkı'na geldi. Bir grup arkadaşlarıyla parkın içinde hatıra fotoğrafları çektiren yeni evli çift de kısa bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte parktan çıkarıldı.

 

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