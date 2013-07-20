Gezi'de 'çapulcu düğünü' için toplananlara polis müdahale etti



Gezi Parkı’nda düzenlenen protestolar sırasında revirde tanışan bir çiftin düğününe polis engel oldu. Polis, bu akşam Taksim Gezi Parkı'nda yapılacak düğünle evlenmek isteyen çiftin düğünü öncesinde, park girişinde önlem alarak insanları Gezi Parkı'na almadı. Taksim Gezi Parkı'na girişlerini kapatan polis, toplanan grubu iterek meydana doğru uzaklaştırdı. Bu sırada göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis grubu İstiklal Caddesi üzerine kadar uzaklaştırdı. Cadde üzerinde toplanan grup solganlarla bekleyişini sürdürüyordu. Polis TOMA'lardan su sıkarak eylemcilere müdahale etti. Polisin gündüz saatlerinde başlayan müdahalesi akşam saatlerinde yeniden başladı. Göstericileri ara sokaklarda kovalamaya başlayan polis plastik mermi kullandı.

Nuray Çokol ve Özgür Kaya çiftinin Gezi Parkı'nda yapılması planlanan nikahları polis engeline takıldı. Davetlilerden önce Gezi Parkı'na gelen Çevik Kuvvet ekipleri 17.15'ten itibaren parka girişleri yasakladı. Şişli Evlendirme Dairesi'nde nikahları kıyılan Gelin ve damat nikahın ardından davetlilerle birlikte fotoğraf çektirmek için Gezi Parkı'na doğru yola çıktı. Polis 19.40'ta barikatı kaldırıldı. Yüzlerce kişi her bir noktadan Gezi Parkı'na girdi. Gezi Parkı protestoları sırasında tanışan Nuray Çokol ve Özgür Kaya'nın nikahları arkadaşlarının alkışları eşliğinde Gezi Parkı'na geldi.

17.15'ten itibaren oluşturulan polis barikatı nedeniyle vatandaşlar Gezi Parkı’na giremiyor.

Gezi Parkı’nda yapılması planlanan düğün sosyal medyada yankı uyandırmış; herkesin davetli olduğu evlilik töreni, “çapulcu düğünü” olarak adlandırılmıştı.

Gezi Parkı aşıkları evlendi

Gezi Parkı olayları sırasında tanışıp âşık olan ‘Çılgın Hemşire’ lakaplı Nuray Çokol ile ‘Yeşil tişörtlü adam’ lakaplı aktivist Özgür Kaya çiftinin nikahı Şişli Evlendirme dairesinde kıyıldı.

Nikah sonrası Gezi Parkı'nda düzenlenmesi beklenen düğün etkinliğine polis izin vermedi.

Polisin müdahalesi sonrasında Gezi Parkı ve çevresinde toplanan eylemciler istiklal caddesine doğru dağıldı.