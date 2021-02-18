Polis ekipleri, ele geçirdikleri kaçak cep telefonlarıyla "uzay" yazdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan telefonlarla 'uzay' yazdı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatıkları çalışmada Pazarcık ilçesinde 6 iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan telefonlara el koyan ekipler M.Y., M.K., T.T., C.T., A.İ.Y. ve E.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis de Türkiye'nin uzay programına destek vermek amacıyla kaçak cep telefonlarıyla 'uzay' yazdı. (DHA)

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Erdoğan: İnşallah Ay'a gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Şubat'ta "Milli Uzay Programı"nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "uzaydaki hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceklerini" açıklayacağını belirterek, "Şu anda en önemli eksiğimiz fırlatma konusudur. O konuda da, kendi uydumuzu uzaya kendimiz gönderme yolunda önemli adımlar attık. ROKETSAN'da başlayan programla birlikte ilk yerli sonda roketimiz 136 kilometre irtifaya çıkarak uzaya sınırını aşmış durumdadır" demişti.

Erdoğan, "En önemli hedefimiz 100'üncü yılda Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" diyerek Ay'a gidiş planlarını şöyle anlatmıştı:

"İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Böylece ikinci aşama Ay misyonu için de gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de gerçekleştirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı ve yumuşak inişi planlıyoruz. Böylece Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz."

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