Polis Dergisi’nden: Burnunun ucunda gamzesi olan, daha şehvetli

Polis Dergisi’nin internet sitesinde “Kişilik Analizi ve Yüz Okuma” başlıklı bir makale yayımlandı. Abdülaziz Tazegül ve Murat Polat imzalı makalede “Burun ucunda yer alan gamzenin, şehvet arzusunun diğer insanlara göre daha fazla olduğuna”, “yanakta var olan benin, kişinin otorite eksikliğine işaret ettiği” tespitleri yer aldı.

İşte “Kişilik Analizi ve Yüz Okuma” başlıklı makalenin tam metni:

İnsanlık tarihinde, İlm-i Sima’nın yani yüz okumanın kişilik analizinde kullanılmaya başlanması çok eski çağlara dayanmaktadır.

Babil zamanında, beden dili ve yüz okumayla ilgili yorumlar yapan ve bunlarla geçimini sürdüren insanların varlığından bahsedilmekte ve bu insanlar ucuz hizmet verdikleri için de toplum tarafından çok tercih edildikleri bilinmektedir.

Aristo gibi diğer toplum bilimciler zamanında ise, bazı kişilerin hayvan ile insan yüzünü karşılaştırması ve bu benzetme yaklaşımları ile hayvan davranışlarını insan davranışlarına uyarlamaya çalıştıkları da bir gerçektir.

Ayrıca yüz okuma tekniğinin eski zamanlarda Çin’de de ilgi duyulan bir alan olduğu ve insan yüzüne bakarak kişiliklerini tespit etmeye çalıştıkları söylenmektedir. Bu teknik ile insanoğlunun başarılı olup olmayacağı üzerinde yorum yapabilmeleri ve kişilerin yüzlerine bakarak kişilik tespiti yapabilmeleri için on iki alandan sadece beş alana; ‘kaş, göz, kulak, burun ve ağız’’ kısımlarına odaklanmışlardır. Diğer yedi alanla –çene, yüz çizgileri, kaşlar, baş tipleri, benler, gamzeler ve alın- ile pek ilgilenmemişlerdir.

Yani binlerce yıllık gözlemler, literatürdeki istatistikî çalışma ve araştırmalar neticesinde kişilik ve suçlu profilleri ile insanları tanımayı ve bu tekniği kullanan kişiye de, karşısındaki kişi ile ilgili gerçek bazı ipuçları sağlayan bir sanattır yüz okuma…

Erzurumlu İbrahim Efendiye göre, Yüce Mevla insanı en güzel şekilde süslemiş ve onu şekil ve kişilik olarak çeşitlendirmiştir. Yani insanın şekli, kişiliğini yansıtmaktadır. İnsan bunu bilerek çatlakları onarmalıdır. İnsanın çevresiyle başarılı iletişim kurabilmesi için ilm-i kıyafeti bilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bedenin dili, yapısı ve mesajı insanoğlunun yüzüne daha etkin bir şekilde yansımaktadır. Yüz, insanın beyin ekranıdır. Düşüncelerin, duyguların, hislerin ilk olarak yüze yansıdığı bu ekranda yüz hatları bir harita gibi netleşir ve bazı ifadelerle kendisini ele verir. Dolayısıyla insanların yüz ifadesiyle karakter analizi yapılabilmektedir.

İnsanın taşıdığı beden, ruhunun bir giysisidir. Dolayısıyla bedenimizin ruhumuz için seçilmiş bir giysi olması, insan bedeninin onun karakterinden ve kişiliğinden özellikler taşıdığını gösterir.

İnsan bedeninin, kişinin karakterinden ve kişiliğinden özellikler taşıdığından hareketle 10-15.01.2011 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Polis Eğiticileri Eğitimi (PEE) kursunda 19 kişi üzerinde yapılan yüz ve kişilik taramasında % 85-90 oranında doğru çıkan sonuçlar, yüz okuma tekniğinin karakter analizinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Çalışmaya katılan personele, inceleme yapılacak konularda kendilerine ait bilgileri yazmaları ve çalışma tamamlanana kadar kendilerinde kalması istenmiştir. Çalışma bitiminde sonuçların karşılaştırması birebir yapılmış ve % 85-90 oranında isabet sağlandığı ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmadan bazı örnekler aracılığı ile genel anlamda yüz okumayla ilgili kişisel özellikleri şu şekilde

- Burun ucunda yer alan gamzenin, şehvet arzusunun diğer insanlara göre daha fazla olduğunu,

- Yanakta var olan benin ise, kişinin otorite eksikliğini gösteren doğal güzellik noktasını,

- Yuvarlak çene yapısı, enerji dolu ve çevresindekilere yardım etme hevesini,

- Geriye doğru eğimli alın yapısı, genel olarak görsel hafızanın kuvvetli, yavaş, akıllı ve sabırlı olduklarını, kendilerine odaklı yapılarının olduğunu, takım halinde çalışmaktan ziyade bireysel çalışmaya yatkın olduklarını ifade ettiği söylenebilir…

- Geniş alın yapısı düşünmeyi çok seven bir bedeni işaret etmek ile birlikte, okumaya ve dinlemeye yatkınlıkları nedeni ile ağırbaşlı ve efendi kişiliği,

- Kulakların kap ve çıkıntısının belirgin olması ise, duygu ve mantık dengesini, dengeli ve seviyeli kişiler olduğunu,

- Gözlerdeki mavi renk ise cesur ve güvenilir bir kişi olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir…

- Çenede yer alan gamze, arkadaş canlısı, şakacı, maceracı ve samimi olduklarını, bu özellikleri taşıyan kişilerle geçinmenin kolay olduğunu, Her hangi bir konuya odaklanma noktasında sıkıntı çekmediklerini,

- Ağız kenarına yakın benin varlığı ise ileri ki yaşlarda sindirim sistemi bozukluğu çekeceğine işarettir.

- Ayrıca kemerli burun yapısı faydacı ve orijinal fikirleri ile etrafındakileri şaşırtıcı, aynı zamanda açık fikirli olduklarını gösterir. Zaman zaman kurnazlık yaparlar ve kemerli burunlu kişilerin en olumsuz özelliği de kin tutmalarıdır.Çabuk sinirlenirler, kendilerini yetiştirirlerse şair ruhları ile başarılı olabilirler.

Anlaşılan odur ki, bu çalışmalar toplum içerisinde insanların birbirini daha iyi anlamasını sağlamak ile birlikte teşkilat içerisinde suç ve suçlu profilinin ortaya çıkarılmasında, özellikle suçların aydınlatılmasına yönelik Terör, Asayiş, Kaçakçılık ve Toplum Destekli Polislik alanlarında kullanılması ile fayda sağlayacağı aşikârdır.