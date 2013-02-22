Polis dayağına 12 yıla kadar hapis istemi



İstanbul Fatih’te ailesinin gözü önünde Ahmet Koca'yı döven 11 polisle ilgili soruşturmada polislerin 3 ile 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fatih'te 18 Haziran 2012 günü Ahmet Koca'nın polisler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 11 şüpheli polisin ''işkence yapma'' suçundan 3 ile 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Fatih’te meydana gelen olayda bir grup polis, 'yol verme' tartışması nedeniyle Ahmet Koca isimli şahsı ailesinin gözü önünde dövmüştü.

Bir amatör kamera tarafından kaydedilen şiddet olayıyla ilgili adli süreç başlamış ve 7 polis açığa alınmıştı.