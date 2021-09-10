Polis Akademisi serisinin yıldızı Art Metrano yaşamını yitirdi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Polis Akademisi' serisinin ikinci ve üçüncü filminde rol alan Art Metrano 84 yaşında hayatını kaybetti.

Polis Akademisi serisinin ikinci ve üçüncü filminde Ernie Mauser karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Art Metrano'nun 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Metrano'nun Florida'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı. Televizyon şovları arasında ise Starsky and Hutch ve Mod Squad vardı.

Art Metrono kimdir?

22 Eylül 1936 doğumlu olan Arthur Metrano, New York’lu bir komedyendi. Türkiye’de de bir dönem geniş izleyici kitlesine ulaşan 'Polis Akademisi 2' ve 'Polis Akademisi 3'teki rolleriyle dünya çapında ün kazanmıştı.