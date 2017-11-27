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Kültür-Sanat

Polis adaylarından tiyatro oyunu ve konser

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ve müzik topluluğunun konseri ilgiyle izlendi

27 Kasım 2017 17:33

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ve müzik topluluğunun konseri ilgiyle izlendi.
Yozgat Belediyesi Kültür ve Büyük Sinema Salonu’ndaki etkinlik, polis adayları tarafından yapılan resimlerin sergilenmesiyle başladı. Daha sonra polis adayları tarafından yazılan ve polis adaylarının okul yaşamlarını abartılı anlattıkları \'Bizim Hikayemiz\' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Polis adayları, oyunda kendi yaşamlarını farklı boyutla ele alırken, okula ilk başladıkları günden mezun oldukları güne kadar yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Oyunun ardından yine polis adayı öğrencilerin oluşturduğu müzik topluluğu konser verdi. Okul Müdürü Şaban Kütükoğlu, her dönem olduğu gibi bu dönem de sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler düzenleyerek, polis adaylarının bu yönlerini de kullanmalarına imkan vermeye çalıştıklarını söyledi. Kütükoğlu, okulda polis adaylarının sadece mesleğin gerekleri olan, klasik bir eğitimle eğitim görmediklerine dikkati çekti. . Okul Müdürü Şaban Kütükoğlu, öğrencilerin normal derslerin dışında, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları çalışmalarıyla da ilgilendiğini anlattı. Kütükoğlu, okul yönetimi olarak polis adaylarının bu çalışmalarını halka sunmaya çalıştıklarını ekledi.

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