Polis adayından mezuniyet töreninde evlilik teklifi

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nun 9’uncu dönem mezuniyet töreninde 461 öğrenci mezun oldu. Törende polis adayı Emrah Ersan, kız arkadaşına arkadaşlarının da desteğiyle evlenme teklifinde bulundu.

Törene gelen kız arkadaşı Tuğba Karıncalı'ya sürpriz yapan Ersan'ın arkadaşları tören sonrasında “Ey yar, hakka giden yolda yalnız yürünmezmiş; bana cennette de eşlik eder misin” yazılı bir pankart açtı. Havai fişeklerin patlatılmasının ardından Ersan, şaşkınlık yaşayan Karıncalı'ya evlilik teklif etti.

Teklifi kabul eden Karıncalı, Ersan'a sarılınca törendekiler mutlu çifti alkışladı. Çok şaşırdığını belirten Tuğba Karıncalı, "Çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum. Çok şaşkın ve mutluyum" derken, Emrah Ersan ise "Burada beni yalnız bırakmayan devrelerime ve değerli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Tuğba’yı çok seviyorum. Teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum" diye konuştu.

(DHA)