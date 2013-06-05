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Polis, Abdullah Cömert soruşturmasını jandarmaya devretti

Hatay'da Armutlu mahallesinde yaşanan ölüm sonrası Jandarma ekipleri Abdullah Cömert'in ölüm nedeni için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor

05 Haziran 2013 22:16

Hatay'da Armutlu mahallesinde yaşanan ölüm sonrası Jandarma ekipleri Abdullah Cömert'in ölüm nedeni için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyorlar.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'da yaşamını yitiren Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bölge halkının polise olan tepkisi nedeniyle olay yeri incelemesi, jandarmaya devredildi.

Abdullah Cömert isimli gencin hayatını kaybettiği Hatay’ın Armutlu Mahallesi’ndeki tepkiler nedeniyle olay yeri incelemesi jandarmaya devredildi.

Armutlu Mahallesi'nde 3 Haziran gecesi bir araya gelen kalabalık grup, hükümet aleyhine sloganlar atmış, saat 23.35 sıralarında, göstericiler arasında bulunan CHP Gençlik Kolları üyesi olduğu bildirilen 22 yaşındaki Abdullah Cömert yere yığılmıştı.

Başının arkasında 3 santim genişliğinde bir darbe alan ve kafatasında kırıklar oluşan Abdullah Cömert, kaldırıldığı Antakya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Cömert'in önce başında kurşun yarası olduğu açıklanmış, ardından ön otopsi raporunda ateşli silaha ait giriş deliği saptanmadığı ve darp sonucu öldüğü belirtilmişti.

Dün gece de Cömert’in ölümünü protesto eden kalabalık grup, polisle çatışmıştı.

Soruşturma kapsamında olay yerinde incelemesi de devam ederken, bölge halkının polise tepkisi üzerine, olay yeri incelemesi jandarmaya devredildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları da mercek altında.

 

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