Hatay'daki gösterilerde bir kişi öldü

Hatay'da Gezi parkı eyleminde bir vatandaşın kimliği henüz belirlenemeyen kişinin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ise, Abdullah Cömert isimli 22 yaşındaki gencin, polis tarafından başından vurarak öldürdüğünü iddia etti.

Hatay Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 23.35 sıralarında, merkeze bağlı Armutlu Mahallesi'nde Abdullah Cömert isimli vatandaşın kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Halk TV’de canlı yayına katılan CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Abdullah Cömert’in öldüğünü doğruladı. Abdullah Cömert’in cesedinin Devlet Hastanesi’nde olduğu bildirildi..

Öte yandan SoL Portal’da yer alan habere göre, CHP’li Akgöl, Hatay Valisi’ne polis ve askerin çekilmesi çağrısında bulundu. Polis ve askerin müdahalesinin ardından bölgede durumun daha kötüye gittiğini savunan CHP’li Akgöl, Cömert’in ailesinin durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Antakya Devlet Hastanesi’nden bir sağlık memuru, Abdullah Cömert’in alnından kurşunla vurulduğunu, kurşunun başının arkasından çıktığını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ise twitter'da yaptığı açıklamada Abdullah Cömert'in başına aldığı sopa darbeleri sonucu öldüğünü iddia etti.