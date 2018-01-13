Polis, 3 yıldır sergilenen tiyatro oyunu için Kadıköy'de kapı kapı soruşturma yaptı; Artvin'de gösterim engellendi

Oyuncu Barış Atay’ın rol aldığı ‘Sadece Diktatör’ isimli oyunun sahnelenmemesi için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul Kadıköy’deki tiyatro sahnelerine baskı yaptığı iddia edildi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün talimatı ile şu an Kadıköy’deki tüm tiyatro sahnelerine gidip, arayıp 'Sadece Diktatör burada mı oynuyor, bu oyun sakıncalı, şikayet var' diyen Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nden polislere kolaylık olsun.

“Tehditlere boyun eğecek olsak, tiyatro yapmak yerine, ‘saray'da yemek kuyruğuna girerdik"

İstanbul temsilleri, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda oynanmaktadır!” duyurusunu yapan Atay, Onur Orhan’ın yazdığı ve Caner Erdem’in yönettiği oyunun gösterimlerinin süreceğini söyledi. Atay, şöyle devam etti:

"Diğer sahnedeki dostlarımızı, oyunun orada oynanmadığını bilmenize rağmen taciz etmeniz boşa bir çabadır. Hiçbir tiyatrocu arkadaşımız ve biz tehditlerinize boyun eğecek değiliz. Öyle olsa iktidarınız süresinde tiyatro yapmak yerine, ‘saray'da yemek kuyruğuna girerdik zaten.

Sadece Diktatör, şu ana kadar yaklaşık 40.000 seyirciye ulaşmıştır bundan sonra da her türlü engelleme çabanıza, baskılara rağmen ulaşmaya devam edecektir. Biliriz ki korkunuz budur!”

"Oyunumuz temsillerine her zaman olduğu gibi devam edecektir"

Oyunun sergilendiği Kadıköy Emek Sahnesi’nden yapılan açıklamada da, “12 Ocak 2018 Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren Kadıköy bölgesindeki tüm yerleşik tiyatrolarda İl Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla, resmi bir evrak sunulmaksızın ‘Sadece Diktatör’ adlı oyunumuza ve oyun ekibimize dair sözlü soruşturma yürütülmektedir. Tuhaftır ki soruşturma, Artvin’de oynanacak oyunumuzun yine hiçbir resmi açıklama sunulmaksızın Artvin İl Özel İdaresi tarafından iptal edilmeye çalışılması ve meslektaşlarımızın konuyla ilgili kamuoyu desteklerini esirgemediği bir süreçten sonra gerçekleşmiştir. 3 yıldır yurt içi ve dışında 160’a yakın temsil ve 40 bin seyirciye ulaşan oyunumuz temsillerine her zaman olduğu gibi Kadıköy Emek Tiyatrosu bünyesinde devam edecektir” dendi.

Artvin'de gösterim, İl Özel İdaresi tarafından engellendi

Öte yandan, oyunun sahnelenmesine izin veren Artvin İl Özel İdaresi, Valiliğin kararının aksine salonu vermeme kararı aldı. Artvin İl Özel İrade’nin kararıyla ilgili yapılan başvurunun ardından yürütmeyi durdurma kararı çıkarken, tiyatro ekibinden yapılan açıklamada Valilik izni ve yürütmeyi durdurma kararına rağmen sahnenin açılması için muhattap bulunmadığı belirtildi.

Sansürde niyet 'Sadece Diktatör'e, kısmet 'Aile Arasında' filmine

Barış Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sadece oyunlarının sahnelenmesinin değil, öncesinde aynı sahnede gösterimi yapılması planlanan ‘Aile Arasında’ filminin de engellendiğini söyledi. Atay, "#SadeceDiktatör’ü oynatmamak adına “Aile Arasında” filminin gösterimi de yapılmadı. Salon bugüne özel kapatıldı. Faşizm böyledir, sustukça baskı yayılır, sıradanlaşır, bir gün; muhalif, politik olmasına bakılmaksızın bütün sanat eserleri yasaklanır” ifadelerini kullandı.

"Oyunlarımızı sokaklara taşırız, aklınız tutulur"

Oyuncu Orhan Aydın da yaşananlara tepki göstererek, Tiyatro salonlarını arayarak Sadece Diktatör oyunu için "Bu oyun sakıncalı” diyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü SUÇ İŞLİYOR. Müdürlüğü arıyorum muhatap yok! Ne Barış Atay ne ülkemin sanatçıları yalnız değildir. İlan ediyorum. Oyunlarımızı sokaklara taşırız.. Aklınız tutulur” dedi.