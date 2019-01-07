Polimetre'den ‘yapay seçmen' uyarısı: AKP-MHP kazanamayacağı ilçelerde seçmenini başka yere yönlendirebilir

Veri madenciliği analisti, Polimetre.com’un kurucusu M. Günal Ölçer, 31 Mart 2018 Mahalli İdareler seçimleri öncesi, seçime girecek partilere ‘yapay seçmen’ uyarısında bulundu. Ölçer, AKP ve MHP'nin seçimi kazanamayacağı ilçelerde bir bölüm seçmenini başka ilçelere yönlendirebileceğini söyledi.

24-Haziran seçimlerinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri (MBAL) ile Sandık Bölgesi Askı Listesi ( SBAL) arasındaki zaman diliminde İstanbul’da 242bin 612, aynı zaman diliminde Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 180 binden fazla seçmenin yer değiştirdiğini hesapladıklarını belirten Ölçer, 31-Mart yerel seçimleri için yapılması gereken en önemli şeyin yapay seçmen hareketlerine karşı gerekli önlemler olduğunu ifade etti.

”Yapay Seçmen Yer Değiştirmelerinin” erken belirlenmesi ve önlemlerle yapay seçim sonuçlarının engelleneceğini ifade eden Ölçer, bunun için 23 Ocak tarihinin kritik önemine dikkat çekti. Buna göre, YSK’nin 23 Ocak’ta yayınlayacağı ‘Sandık Bölgesi Askı Listeleri’ (SBAL) ile 4-Ocak-2019 da yayınlanan ‘Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerini’ (MBAL) listelerini karşılaştırmaları için uzatılma yapılmaması halinde sadece 33 saatlik bir süreleri bulunuyor.

Ölçer, bu 33 saatlik dilimde yapılacakları şöyle sıraladı:

"24-Haziran-2018 seçimlerine esas alınan SBAL ile 4-Ocak-2018 tarihinde yayınlanacak MBAL karşılaştırılarak (ilçeye gelen, ilçeden giden ile gelen, ilden giden ve il içinde ilçe değiştiren) seçmen hareketliliğinin belirlenmesi mümkün. Bu hareketliliğe karşı önlemler geliştirilebilir. YSK takvimine göre 23-Ocak-2019 tarihinde yayınlanacağı ilan edilen, ancak büyük olasılıkla bu tarihte yayınlamayacakları SBAL ile 4-Ocak-2018 tarihli MBAL karşılaştırılarak gerekli itirazlar yapılabilir."

İlçelerdeki seçimlerin önemine dikkat çeken Ölçer, 33 saate yapılacak işleri şöyle sıralıyor: "Sandık listeleri alındıktan sonra, önceki listeyle, yeni liste arasındaki farka bakılmalı. Muhtarlık bazında bakılmasına gerek yok, ilçe bazında karşılaştırmak yeterli olacak."

Veri madenciliği analisti M. Günal Ölçer 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde T24’ün gündemde öne çıkan tartışmalara ilişkin sorularına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul’da iki liste arasındaki süreçte 242 bin 612 seçmen yer değiştirdi”

24 Haziran seçimlerinde, MBAL’nin yayınlanması ile SBAL’nin yayınlanması arasındaki zaman diliminde İstanbul’da 242,612 seçmenin yer değiştirdiğini kesin olarak biliyoruz. İstanbul’dan giden 160 bin, gelen 70 bin filan olmak üzere toplam 240 bin seçmen hareket etmiş. Ayni zaman diliminde, Türkiye genelinde ise 1 milyon 180 binden fazla seçmenin yer değiştirdiğini yaklaşık olarak hesaplıyoruz.

“31 Mart seçimlerinde daha fazla seçmen yer değiştirecek”

YSK’nın yayınladığı seçim takvimine göre, MBAL ile SBAL arasındaki farkları kağıt üzerinde belirlemek, bu farkların gerçek olup olmadıklarını sahada kontrol etmek, itiraz dilekçelerini düzenlemek, ilçe seçim kurullarına başvurmak için siyasi partilere verilen süre 33 saattir.

2019 Yerel Seçimlerinde gerçek veya sanal olarak 24-Haziran-2018 Seçimlerinden daha fazla seçmenin yer değiştireceğini öngörüyoruz.

“Yapay seçmene karşı önlem alınmalı”

Mart yerel seçimleri için yapılması gereken, yapay seçmen hareketlerine karşı gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Örneğin, Foça ilçesinde 24 Haziran öncesinde, MBAL ile SBAL arasında önemli fark vardır. MBAL’de olmayan ancak SBAL’de olan 2 bin 852 seçmen ilçedeki toplam seçmenlerin yüzde 11.8’ ni oluşturmaktadır. Şimdi bunların ne olduklarına bakmıyorum. Bu süreçte büyük bir hareketlilik yapıldığı görülüyor. Bu süreçte Foça’dan giden sayısı normaldir. 191 kişi gitmiş toplam içerisinde yüzde 1 bile olmayan bir rakam. 191 kişi gitmişse 180-200 kişi gelmesi normalidir. Ama eğer 191’e karşı 2852 kişi geliyorsa bundan bir anormallik vardı. Bu anormallik bir sürü ilçede de var.

Ankara Çankaya, İzmir Karşıyaka'da AKP-MHP işbirliğinin kazanması imkansız deniyor. Karşıyaka'da 40 binden fazla AKP-MHP seçmeni var, neden çöpe gitsin bu seçmen en yakın ilçelere kayabilir. Çünkü oradaki insanların zaten buralarda evleri, iş yerleri vardır. İllaki yasal olmayan bir şekilde yapılması da şart değil.

“Seçmen başka ilçelere yönlendirebilir”

“ Seçmen başka ilçelere yönlendirebilir”

AKP+MHP’nin kazanmaları mümkün olmayan ilçelerden bir bölüm seçmenini başka ilçelere yönlendirmesi söz konusu olabilir. Örnek İzmir- Karşıyaka, Ankara-Çankaya ilçeleri.

AKP+MHP’nin kazanması için yeterli olacak oylardan fazlasını çevredeki ilçelere aktarması da mümkündür.

2019 Yerel Seçimlerinde gerçek veya sanal olarak 24-Haziran-2018 Seçimlerinden daha fazla seçmenin yer değiştireceğini öngörüyoruz.

31-Mart yerel seçimleri için yapılması gereken, yapay seçmen hareketlerine karşı gerekli önlemlerin alınmasıdır.

24-Ocak-2019 günü sona erecek MBAL’ne itiraz süresinin 10 gün uzatılması istenebilir,

Seçmen Hareketleri izlenerek yoğun hareketliliğin olduğu ilçelerde gerekli önlemler alınabilir,

Tüm ilçeler için ilçeden giden ve ilçeye gelen seçmen listeleri oluşturulur ve aşağıdaki sorular cevaplanır,

AKP+MHP’nin kazanaması kesin olan il/ilçelerden göç var mı? Varsa nereye?

AKP+MHP’nin kaybetmesi kesin olan il/ilçelerden göç var mı? Varsa nereye?

AKP+MHP’nin az farkla kazanıp / kaybedeceği, il/ilçelere göç var mı? Varsa nereden?