Polen dalgası geliyor

İngiliz uzmanlar allerjik rahatsızlığı olan insanları şiddetli polen dalgası için uyardı.

İngiltere Ulusal Polen ve Aerobiyoloji Araştırma Birimi Başkanı Profesör Roy Kennedy, Türkiye’de ‘saman nezlesi’ olarak da adlandırılan polen alerjisi konusunda tüm Avrupa ülkelerini uyardı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Kennedy bu yıl havaların geç ama aniden ısınmasıyla büyük bir polen dalgalanması yaşanacağını söyledi.

Bunun 1962 yılından bu yana yaşanan en ani polen dalgalanması olabileceğini belirten Profesör Roy Kennedy, 'Tüm Avrupa bu dalgalanmaya karşı risk altında. İlkbaharın soğuk geçmesi nedeniyle, polenler yaz aylarında daha yoğun olarak ortaya çıkacak. Alerjik rahatsızlığı olanlar için bu yaz çok zor geçecek' dedi.

Uzmanlar alerjik rahatsızlıkları önlemenin ya da en azından etkisini azaltmanın en iyi yolunun düzenli beslenme olduğunu söylüyor.