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Bilim / Teknoloji

Polaroid’den Selfie tutkunlarına özel telefon

Hem ön hem de arka kamerayı bir arada sunan telefon, 13 megapiksel çözünürlük sunuyor

09 Ocak 2015 11:03

Polaroid, selfie tutkunları için geliştirdiği akıllı telefonu Selfie’yi duyurdu.

CES Fuarı’nda sergilenen selfie odaklı telefon, tasarım çizgisi açısından Oppo N1 modeline benziyor. Oppo N1’de olduğu gibi telefonun kamerası dönebiliyor. Hem ön hem de arka kamerayı bir arada sunan telefon, 13 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Selfie tutkunlarının tercihi arasında yer almayı hedefleyen telefonda sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Telefonda kullanılan bu işlemcinin saat hızı ise henüz belli değil. 1280x720p çözünürlüklü 5.5 inçlik ekranla ve 2 GB RAM ise telefonun diğer teknik özellikleri arasında bulunuyor.Android’in en yeni işletim sistemi 5.0 Lollipop’la yüklü olarak gelen telefon ilkbahar aylarında Amerika ve Kanada’da pazara sürülecek. Polaroid Selfie’nin diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

 

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