Polanski'ye onur ödülü

Roman Polanski, 2009 yılında Zürih Film Festivali'nin davetlisi olarak
İsviçre'ye giriş yaparken polis tarafından gözaltına alınmıştı.
İsviçre polisi, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği
suçlamasıyla bir ABD mahkemesi tarafından çıkarılan uluslararası arama ve
tutuklama emrini uygulamıştı.
Polanski, İsviçre'nin tatil beldesi Gstaad'daki evinde 7 ay ev hapsinde
tutulduktan sonra ABD'ye iadesi talebinin reddine karar verilmişti.
Serbest bırakılan Roman
Polanski, Zürih Film Festivali'nin "Yaşam Boyu
Onur Ödülü"nü 2 yıllık gecikmeyle almıştı.
Polonya doğumlu yönetmen, Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby), Çin
Mahallesi (Chinatown) ve Piyanist (The Pianist) filmleriyle adını duyurdu.
Polanski'nin yeni filmi Kürklü Venüs'ü (Venus in Fur) 14 Ağustos'ta tanıtacağı
açıklandı.