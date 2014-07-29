Polanski'ye onur ödülü

Roman Polanski, 2009 yılında Zürih Film Festivali'nin davetlisi olarak

İsviçre'ye giriş yaparken polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İsviçre polisi, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği

suçlamasıyla bir ABD mahkemesi tarafından çıkarılan uluslararası arama ve

tutuklama emrini uygulamıştı.

Polanski, İsviçre'nin tatil beldesi Gstaad'daki evinde 7 ay ev hapsinde

tutulduktan sonra ABD'ye iadesi talebinin reddine karar verilmişti.

Serbest bırakılan Roman

Polanski, Zürih Film Festivali'nin "Yaşam Boyu

Onur Ödülü"nü 2 yıllık gecikmeyle almıştı.

Polonya doğumlu yönetmen, Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby), Çin

Mahallesi (Chinatown) ve Piyanist (The Pianist) filmleriyle adını duyurdu.

Polanski'nin yeni filmi Kürklü Venüs'ü (Venus in Fur) 14 Ağustos'ta tanıtacağı

açıklandı.



