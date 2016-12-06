Polanski ABD'ye iade edilmeyecek

Polonya Yüksek Mahkemesi ABD'de tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olan Polonya-Fransa asıllı ünlü yönetmen Roman Polanski'nin ABD'ye iadesi konusunda son sözü söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Yüksek Mahkeme, Krakow'daki mahkemenin geçen yıl 83 yaşındaki ünlü yönetmen Roman Polanski'nin ABD'ye iade edilmesinin yasal olmadığına hükmeden kararını onadı.

Başsavcı ve Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro Krakow'daki mahkemenin kararına itiraz etmiş, bunun üzerine dava Yüksek Mahkeme'ye intikal etmişti. Ziobro, ABD'de Polanski hakkında yaklaşık 30 yıldır bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü söylemiş ve yönetmenin ünü nedeniyle imtiyazlı bir muameleye tabi tutulduğunu öne sürmüştü.

Oscarlı yönetmen Roman Polanski, ABD'de 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor. Polanski, hakkındaki suçlama nedeniyle 1978 yılında Avrupa'ya kaçmıştı.

Polanski'nin hakkındaki Interpol kararı nedeniyle 188 ülkeye girmesi yasak. ABD, Ocak 2014'te Polonya'dan yönetmenin tutuklanarak iadesini istemişti. Polonyalı savcılar, tutuklama talebini kabul etmemiş ancak ünlü yönetmene davalara katılma zorunluluğu getirmişti.

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dpa/DW, BÖ/GA