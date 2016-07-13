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Bilim / Teknoloji

Pokemon Musul'da cephede!

ABD askeri: İlk Pokemonumu Musul cephesinde yakaladım. IŞİD, gel ve benimle Pokemon savaşı ver

13 Temmuz 2016 12:52

Tüm dünyada hızla yayılan Pokemon Go oyununa cephedeki askerler de katıldı. Musul'da görev yağan ABD askerleri, bir elinde tüfek, diğerinde telefonla pokemon avına çıktığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

IŞİD’le mücadele kapsamında bölgeye gönüllü olarak giden 26 yaşındaki ABD askeri Louis Park, Musul’da çöl ortasında elinde makinalı bir tüfekle ‘Squirtle’ yakaladığı fotoğrafın altına; “İlk Pokemonumu Musul cephesinde yakaladım. IŞİD, gel ve benimle Pokemon savaşı ver. Havan topları korkaklar içindir” yazdı. Milliyet'te yer alan habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri de Twitter hesabından yayınladığı mesajda, Pikachu’nun fotoğrafını paylaşırken, “Bu bir güvenlik ihlalidir! Ateş hattından uzaklaşın” yazdı.

 

Çeteye rastladılar

 

Pokemon çizgi filminin artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go, daha ilk haftadan aktif kullanıcı sayısı bakımından sosyal medya platformu Twitter’ı yakaladı. Nintendo’nun piyasa değeri 9 milyar dolar artarken, uygulama sadece ABD’de 7.5 milyon kişi tarafından indirildi.

Yeni Zelenda’da kullanıcılar, Pokemonlarını dövüştürmek ve ihtiyaçları olan malzemeleri temin etmek için haritada Pokestop olarak işaretlenen yerlere akın etmeye başladı. Hells Angels adlı motosiklet çetesinin mekanı da Pokestop olarak işaretlenince olay polise taşındı. Yeni Zelenda Polisi, “Pokemon Go, gittikçe tehlikeli olmaya başladı. İnsanlar Pokestop bulmak için özel alanlara, kamu binalarına, gece yarıları izbe bölgelere gidiyorlar” açıklamasında bulundu.

 

Güvenlik endişesi

 

Pokemon Go’nun güvenlik endişesiyle ilgili de yeni bir iddia da ortaya atıldı. Akıllı telefonlarına Pokemon indirenlerin Gmail hesaplarını kullanmasının, güvenlik sorununa işaret edebileceği belirtilirken; Gmail ile kaydolunan Pokemon Go'nun kullanıcıların tüm e-postalarını okuduğu ifade edildi. Siber güvenlik uzmanı Adam Reeve’e göre, bu oyunu Gmail hesapları ile oynayan kullanıcılar farkında olmadan uygulamanın Google hesaplarına tam erişim sağlamasına da izin veriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı Niantic, sorunun bir kodlama hatası olduğunu belirtirken, kullanıcılarına bu durum kötüye kullanılmayacağının da garantisini verdi.

 

Oyuncuların bilgileri güvende mi?

 

Pokemon Go oyunun yapımcısı olan Niantic, kullanıcıların cep telefonlarındaki çok sayıda özelliğe ulaşma hakkı edinirken, bu bilgileri üçüncü bir şahıs ya da firmaya da satma hakkına sahip olması dikkat çekiyor. Pokemon Go oyununu oynamak isteyen kişiler, uygulamaya kamera, GPS konumu, ekran ve hafızaya erişim izni vermek zorunda kalırken, doğum tarihlerini de girmek durumundalar. Bireylerin yerlerini de içeren bu bilgilerin kullanıcı güvenliği için önemli olduğu vurgulanırken, Google’ın bir yan firması olan Niantic’ten yapılan açıklamada, ‘bilgilerin fiziksel ve elektronik şekilde korunmasına büyük bir önem’ verildiği ifade edildi. 

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