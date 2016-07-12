Pokemon GO: Sanal canavarlar ABD'yi fethediyor



Japon oyun şirketi Nintendo, 1990'lı yılların en sevilen çizgi filmlerinden Pokemon’u ilk kez akıllı telefonlarda da oynanabilir hale getirdi. 6 Temmuz’da ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda’da piyasaya çıkan akıllı telefon oyunu Pokemon GO’yu şimdiye dek 200 milyondan da fazla kişi satın aldı. Oyun, piyasaya çıkışından sadece birkaç saat sonra ABD’de en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Nasıl oynanıyor?

Oyunda amaç Pokemonları bulup daha sonra da birbirlerine karşı savaştırmak. Kullanıcı Pokemonları kırmızı-beyaz toplarla ‘Pokemon antrenörü’ olarak yakalıyor ve eğitiyor. Pokemon âleminde 700’den fazla karakter bulunuyor. Bunlardan en sevileni sarı renkli canavar Pikachu.

Pokemon GO adlı oyunun en önemli özelliği ise GPS konum belirleme sistemi ile çalışması. Pokemonlar farklı mekânlara saklanıyorlar. Örneğin su Pokemonları sadece göl ve nehir kıyılarında ortaya çıkıyor. Kullanıcı da eğer o mekânın yakınında ise cep telefonu ekranından GPS yardımı ve zenginleştirilmiş gerçeklik (Augmented Reality) teknolojisi ile Pokemonları avlayabiliyor. ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da popüler Pokemon kahramanlarının bulundukları mekânlarda artık büyük insan kalabalıkları oluşuyor.

Türkiye için tarih verilmedi

Nintendo birbiri ile savaşan sevilen Pokemon kahramanları Pikachu, Traumato veya Magnetilo’yu şimdiye dek evlerde kullanılabilen oyun konsolları için tasarlamıştı.

Uygulama şimdilik resmi olarak sadece Japonya, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da Android cihazlar için Google Play Store, iPhone için de iTunes Store üzerinden indirilebiliyor. Türkiye, Avrupa ya da diğer ülkeler için henüz resmi bir başlama tarihi verilmedi.