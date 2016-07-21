Pokemon Go şaire ilham oldu: Küstüm ben Pekomon’a, çaldı diye zıpzıplarımı…

Son günlerin en çok konuşulan ve oynanan oyunlarından olan Pokemon Go, edebiyat öğretmeni Oğuz Düzgün’e ilham oldu. Düzgün'ün yazmış olduğu 'Küstüm Ben Pokemon'a isimli şiir kitabı çıktı.

Şair, 2008 yılında yazdığı 'Küstüm Ben Pokemon'a adlı şiiri, kitaba isim olarak verdi. Bu şiiri yazdıktan sonra da adı Pokemon Oğuz olarak anılmaya başlandı. Şiiri yazdığı dönemde televizyonlarda sürekli Pokemon Go gösterildiği için ve insanları televizyonun başına kilitlediğinden, kitap şaire ilham oldu. 2008 yılında yazmış olduğu şiirin günümüzde yaşanan Pokemon Go çılgınlığına işaret etmesi, yeni çıkardığı kitaba olan ilgiyi de arttırdı.

Düzgün’ün yazdığı bir şiir şöyle:

Küstüm ben Pokemon'a

Çaldı diye Zıpzıplarımı

Gökyüzünde hayallerimle

Rengarenk süzülen

Uçurtmalarımı…

Küstüm ben Pokemon'a

Görmediği için dünyanın

Gözü yaşlı çocuklarını

Viran eyledi diye

Karagöz’ün perdesini

Küstüm ben Pokemon'a

Saklambaçları ve körebeleri

Sildi diye rüyalarımdan

Nasrettin hocalı akşamları

Söndürdü diye….küstüm…