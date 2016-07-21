T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Pokemon Go şaire ilham oldu: Küstüm ben Pekomon’a, çaldı diye zıpzıplarımı…

“Aslında sembolik şiirin üzerine oturan bir şiir”

21 Temmuz 2016 06:30

Son günlerin en çok konuşulan ve oynanan oyunlarından olan Pokemon Go, edebiyat öğretmeni Oğuz Düzgün’e ilham oldu. Düzgün'ün yazmış olduğu 'Küstüm Ben Pokemon'a isimli şiir kitabı çıktı. 

Şair, 2008 yılında yazdığı 'Küstüm Ben Pokemon'a adlı şiiri, kitaba isim olarak verdi. Bu şiiri yazdıktan sonra da adı Pokemon Oğuz olarak anılmaya başlandı. Şiiri yazdığı dönemde televizyonlarda sürekli Pokemon Go gösterildiği için ve insanları televizyonun başına kilitlediğinden, kitap şaire ilham oldu. 2008 yılında yazmış olduğu şiirin günümüzde yaşanan Pokemon Go çılgınlığına işaret etmesi, yeni çıkardığı kitaba olan ilgiyi de arttırdı.

Düzgün’ün yazdığı bir şiir şöyle:

Küstüm ben Pokemon'a
Çaldı diye Zıpzıplarımı
Gökyüzünde hayallerimle
Rengarenk süzülen 
Uçurtmalarımı…

Küstüm ben Pokemon'a
Görmediği için dünyanın 
Gözü yaşlı çocuklarını
Viran eyledi diye
Karagöz’ün perdesini

Küstüm ben Pokemon'a
Saklambaçları ve körebeleri
Sildi diye rüyalarımdan
Nasrettin hocalı akşamları
Söndürdü diye….küstüm…

 

 

 

ETİKETLER

pokemon goşiirşairkitap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24