Pokemon Go şaire ilham oldu: Küstüm ben Pekomon’a, çaldı diye zıpzıplarımı…

Son günlerin en çok konuşulan ve oynanan oyunlarından olan Pokemon Go, edebiyat öğretmeni Oğuz Düzgün’e ilham oldu. Düzgün'ün yazmış olduğu 'Küstüm Ben Pokemon'a isimli şiir kitabı çıktı.
Şair, 2008 yılında yazdığı 'Küstüm Ben Pokemon'a adlı şiiri, kitaba isim olarak verdi. Bu şiiri yazdıktan sonra da adı Pokemon Oğuz olarak anılmaya başlandı. Şiiri yazdığı dönemde televizyonlarda sürekli Pokemon Go gösterildiği için ve insanları televizyonun başına kilitlediğinden, kitap şaire ilham oldu. 2008 yılında yazmış olduğu şiirin günümüzde yaşanan Pokemon Go çılgınlığına işaret etmesi, yeni çıkardığı kitaba olan ilgiyi de arttırdı.
Düzgün’ün yazdığı bir şiir şöyle:
Küstüm ben Pokemon'a
Çaldı diye Zıpzıplarımı
Gökyüzünde hayallerimle
Rengarenk süzülen
Uçurtmalarımı…
Küstüm ben Pokemon'a
Görmediği için dünyanın
Gözü yaşlı çocuklarını
Viran eyledi diye
Karagöz’ün perdesini
Küstüm ben Pokemon'a
Saklambaçları ve körebeleri
Sildi diye rüyalarımdan
Nasrettin hocalı akşamları
Söndürdü diye….küstüm…