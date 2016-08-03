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Bilim / Teknoloji

Pokemon GO oynayan şampiyon sporcuya 5 bin dolarlık fatura!

Japon jimnastikçi Kohei Uchimura'nın bir olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunuyor

03 Ağustos 2016 20:30

Erkekler artistik jimnastik genel değerlendirmede son olimpiyat şampiyonu Japon Kohei Uchimura'ya, 2016 Rio Olimpiyatları için gittiği Brezilya'da Pokemon GO oynadığı için 4 bin 900 dolar (yaklaşık 14 bin 700 lira) telefon faturası geldi.

2012 Londra Olimpiyatları'nın yanı sıra 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 ve 2015 dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan Uchimura, kendisini Pokemon GO'ya fazla kaptırdı.

2016 Olimpiyatları'na, 5-21 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacak Brezilya'nın ‎Rio de Janeiro kentinde bulunan 27 yaşındaki Japon jimnastikçiye, ülkesi dışında da oynamaya devam ettiği Pokemon GO yüzünden 500 bin yen (4 bin 900 dolar) telefon faturası geldi.

Uchimura'nın abonesi olduğu servis sağlayıcı firma, faturayı daha sonra günlük 3 bin yen (30 dolar) üzerinden revize etti.

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