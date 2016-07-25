Pokemon GO: Brexit'ten bile önemli mi?

Hayal dünyası sert politika gerçekliğiyle yer değiştirdi.

Toplu istifalar, yeni liderler ve finans piyasalarında çalkantıyla siyaset dünyası son haftalarda haberlerin önündeydi.

Şimdi dünyaya sürülen kurmaca bir oyun her şeyden daha fazla heyecana neden oluyor.

Pokemon GO akıllı telefon uygulması gerçek dünyada kişinin bulunduğu çevrenin haritası üzerinde görünen sanal canavarları arama üstüne tasarlanmış.

Oyun ve gerçekliğin karışımı büyük başarı sağladı.

İlk haftanın verilerine göre İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı verdiği Brexit günü, Google arama motorunda Pokemon Go için dünya çapında yapılan aramalar Brexit haberleriyle başabaş gidiyordu.

İnternet dünyasının daimi cazibesi pornografi bile bu uygulamanın gölgesinde kaldı.

Uygulama analitik şirketi SimilarWeb Pokemon GO uygulamasının ABD'de Android telefon sayısından daha fazla günlük kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Oyunun piyasaya ilk sürüldüğü üç ülkeden biri olan ABD'de nüfusun yüzde 10.8'i Pokemon GO'yu indirdi. Bu nüfusun yüzde 8.7'ine denk gelen Candy Crush tutkunlarından bile fazla.

Diğer iki ülke Yeni Zelanda ve Avustralya'da ise 11 Temmuz tarihine kadar halkın sırasıyla yüzde 16.8 ve yüzde 15.1'i oyunu indirdi.

İlk hafta Pokemon Go üzerine dünya çapında 15.3 milyon Twitter mesajı atıldı. Brexit oylamasından beş gün önce ve iki gün sonra bu konuda atılan Tweet sayısı 11.7 milyondu.

Euro 2016 üzerinde ilk yedi günde atılan tweetlerin sayısı 7.5 milyonda kaldı.

Pokemon Go uygulamasının çıktığı ilk hafta ilginç olaylar da ortaya çıktı.

Bir Reddit okuyucusu oyun içinde kendi erkek kardeşinin anıtını gördüğünü söyledi ve "o da böyle olmasını isterdi" dedi.

Genç bir kız ise Wyoming eyaletinde bir cesetle karşılaştı.

Görünen o ki insanlar evlerinden dışarı çıkıyor.

SimilarWeb insanların Pokemon Go oyununu her gün 43 dakika 23 saniye kullandığını söylüyor. Bu Whatsapp, Instagram ve Snapchat platformlarının kullanımından daha fazla.

Oyunu oynayan ortalama bir adam bir haftada 1795, bir kadın 1503 kalori kaybedebilir.

Daha lezzetli açıklarsak bu bir erkek için bu 7, bir kadın için 6 çikolatalı çöreğe denk geliyor.