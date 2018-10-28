Poğaça ve börek beyin gelişimini kötü yönde etkiliyor

Psikolog Nejla Avcı, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminerde çoğu çocuk olmak üzere toplumun yüzde 50’sinden fazlasında hiperaktive bozukluğu olduğunu söyleyerek anne-babalara uyarılarda bulundu. Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklerin beyin gelişimini kötü etkilediğini belirten Avcı, “Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktive ve dikkat eksikliği bozukluğuna tavan yaptırıyor. Şeker de verdiği aşırı enerji nedeniyle beyni olumsuz etkiliyor” dedi.

Son zamanlarda özellikle okul çağındaki çocuklarda artış gösteren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Bağcılar’da düzenlenen bir programda ele alındı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Dikkat Eksikliği-Hiperaktive Bozukluğu” isimli seminere anne ve babalar çocuklarıyla katıldı.

Slayt gösterileri eşliğinde sunum yapan Avcı, tanımından belirtilerine ve tedavisine kadar dikkat eksikliği-hiperaktive bozukluğunu detaylarıyla anlattı: “Dikkat eksikliği genetik ve kalıtsal bir zemin üzerinde oluşan biyolojik ve psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ruhsal değildir. Dikkat eksikliği doğuştan gelen bir bozukluktur ve teşhisini mutlaka psikiyatri koyar. Çocuklar sonradan buna yakalanmıyor. Çevre faktörleri etkiler ama tamamen beyinden gelen dalgalarla ilgili bir problemdir. Aşırı hareketlilik anne karnından itibaren başlar. Hiperaktif çocuklar hep hareketlidir. Buna bağlı olarak başlarına kazalar gelir” dedi.

''Ömür boyu sürecek bir bozukluk''

Çocukların birinde varsa yüzde 70 diğerlerine de bulaşma ihtimali olduğunu söyleyen Avcı, “Erkek çocuklarda hiperaktive çok görülürken kız çocuklarda ise dikkat eksikliği daha fazladır. Çünkü aralarındaki elektriksel iletim birbirlerine tam olarak geçmeyebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğunda ilaç tedavisi uygulanıyor ancak tam olarak bir tedavisi yok. Çünkü genetik ve temelden geliyor. Siz istediğiniz kadar uğraşın tamamen geçiremezsiniz. Ömür boyu sürecek bir bozukluk” diye konuştu.

Çoğu çocuk olmak üzere toplumun yarısından fazlasında hiperaktive bozukluğu olduğunu söyleyen Avcı, şu uyarılarda bulundu:

“Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyecekler beyin gelişimini kötü etkiler. Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktive ve dikkat eksikliği bozukluğuna tavan yaptırıyor. Şeker de verdiği aşırı enerji nedeniyle beyni olumsuz etkiliyor. Zaten beyin hareketliyken ekstra bir şey verdiğiniz zaman ya kilo yapacak yada çocuklarınızı hareketli yapacak. İki şekilde de zarar verecek.”

Soru-cevap kısmında Avcı, hiperaktive ile zeka arasındaki bağla ilgili bütün katılımcıların merak ettiği soruya, “Hiperaktif çocuklar zeki olur diye bir şey yok. Hiperaktive bozukluğu hiç bir zaman zekayla alakalı değil. Fazla zekadan da zeka geriliğinden de kaynaklanabilir” yanıtını verdi.

(DHA)