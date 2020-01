Poe'nun el yazması şiiri 300 bin dolara satıldı

The Conquer Worm’dan önce, yine Poe’ya ait olan ve bir kısmı hasar görmüş bir el yazması 800.000 dolara alıcı bulmuştu.

The Standard Times of New Bedford’un haberine göre, Poe’nun imzasını taşıyan The Conquer Worm isimli şiir geçtiğimiz cumartesi günü Marion’da, el yazmasının gerçekliğini doğrulamak için on gün süre isteyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Tahmini satış fiyatı on bin ile yirmi bin dolar arasında olan bu belgeye ödenen abartılı rakam, el yazmasının sahiplerini oldukça şaşırttı.

1920’den beri Rhode Island’daki bir aileye ait olan el yazmasının, açık arttırmadaki en ağır silah olduğunu söyleyen Marion Antika’nın sahibi Frank McNamee, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “El yazmasını gördükten sonra onlara, bunun oldukça değerli bir parça olduğunu ve yazın yapacağımız açık artırmaya dâhil edilmesi gerektiğini söyledim. İyi bir fiyata gideceğinden emindim.”

Richmond’taki Edgar Allan Poe Müzesi’nin küratörü Chris Semtner ise, kayıp olduğu düşünülen orijinal bir el yazmasının bulunmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti: “El yazmasının hâlâ iyi durumda olması büyük bir şans. Kurtulduğunu bilmek çok güzel. Beklenenin çok daha üstünde bir fiyata satılmasına rağmen daha da yüksek bir teklifin gelebileceğini düşünmüştüm, sonuçta bu, elimizde olan tek kopya.”

Mürekkeple yazılan ve Poe tarafından imzalanan The Conquer Worm, insanın ölümlülüğünden bahsediyor ve hayatı, trajedinin “İnsan” ve kahramanın da “fatih bir solucan” olduğu bir oyun olarak betimliyor. Şiir her ne kadar Annabel Lee ya da The Raven kadar ünlü olmasa da, Poe’nun klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor.