Podfresh'ten haber odaklı podcast platformu Kısa Dalga ile işbirliği

Podfresh ve araştırmacı gazeteciliği podcast mecrasıyla buluşturan, gazetecilik deneyimiyle hazırlanmış haber araştırma dosyalarından oluşan podcast'ler yayınlayan Kısa Dalga, ortak çalışmalar gerçekleştirecekleri yeni partnerliklerini duyurdu.

Podfresh, bu partnerlik ile birlikte Kısa Dalga podcast yayınlarına reklam, dağıtım ve teknik alanlarda çözümler sağlayacak. Bununla birlikte Kısa Dalga ve Podfresh kendi bağımsız yayınlarından ayrı olarak zaman zaman ortak podcast prodüksiyon çalışmaları da gerçekleştirerek yeni podcast yayınlarını hayata geçirecek.

Kısa dalga hakkında

Haber odaklı bir podcast platformu olan Kısa Dalga, Kasım 2019'da başladığı yayınlarına her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Araştırma dosyaları, söyleşiler ve bültenler ile alanında önemli rol oynayan Kısa Dalga, gazeteciliğin temel ilkeleri ile podcasti buluşturuyor.

Kemal Göktaş'ın kurucusu olduğu Kısa Dalga, hem deneyimli gazeteciler hem de genç gazeteciler için mesleklerini yapabilecekleri bir zemin sunuyor. Editörlüğünü Demet Bilge Erkasap'ın, post-productionı Özgür Candan'ın yaptığı yaptığı Kısa Dalga'ya, Faruk Eren, Timur Soykan, Beril Eski, Mehveş Evin, Pervin Metin, Alev Özkazanç, Ahmet Orhan, Tamer Kozaklı, Yeşim Özdemir, Cansu Şimşek, Esra Koçak, Melis Tufur'un da aralarında olduğu birçok isim katkı sunuyor.

Podfresh hakkında

Türkiye'nin en geniş podcast prodüksiyon ve reklam ağı olan Podfresh; 18 ana, 141 alt kategoride 200'ün üzerinde podcast yayınıyla marka ve kurumlara podcast çözümleri üretiyor ve bu alanda yeni yayıncıların yetiştirilmesi için Yeditepe, Kadir Has ve Bahçeşehir Üniversiteleri ile birlikte akademik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Daha fazla bilgi için www.podfresh.co adresini ziyaret edebilir veya bilgi@podfresh.co adresinden Podfresh ekibine ulaşabilirsiniz.