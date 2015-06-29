Podemos: Asıl Almanya suçlu

İspanya’nın 2014’de düzenlenen seçimlerde Avrupa Parlamentosu’nda 5 sandalye elde etmiş solcu hareketi Podemos, Yunanistan’daki krizden Avrupa’nın Almanya ile IMF’yi sorumlu tuttu.

Podemos lideri Pablo Iglesias, Avrupalı liderlerle IMF’yi Atina’yı “köşeye sıkıştırarak” Avrupa projesini yok etmeye çalışmakla suçladı. Avro ülkelerinin Yunanistan’ın iflası ve avro’dan çıkmasına kendilerini hazırladıklarını savunan Iglesias, “Artık Avrupa’nın geleceği risk altında” dedi.

Iglesias, “Bana göre sorun Yunanistan değil, sorun Avrupa. Almanya ve IMF Avrupa siyasi projesini yok ediyorlar. IMF ve Alman hükümeti demokrasiye saldırıyor” çıkışı yaptı.