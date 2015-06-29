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Dünya

Podemos: Asıl Almanya suçlu

Avrupa Parlamentosu’nda 5 sandalye elde etmiş Podemos, Yunanistan’daki krizden Almanya ile IMF’yi sorumlu tuttu

29 Haziran 2015 12:45

İspanya’nın 2014’de düzenlenen seçimlerde Avrupa Parlamentosu’nda 5 sandalye elde etmiş solcu hareketi Podemos, Yunanistan’daki krizden Avrupa’nın Almanya ile IMF’yi sorumlu tuttu.

Podemos lideri Pablo Iglesias, Avrupalı liderlerle IMF’yi Atina’yı “köşeye sıkıştırarak” Avrupa projesini yok etmeye çalışmakla suçladı. Avro ülkelerinin Yunanistan’ın iflası ve avro’dan çıkmasına kendilerini hazırladıklarını savunan Iglesias, “Artık Avrupa’nın geleceği risk altında” dedi.

Iglesias, “Bana göre sorun Yunanistan değil, sorun Avrupa. Almanya ve IMF Avrupa siyasi projesini yok ediyorlar. IMF ve Alman hükümeti demokrasiye saldırıyor” çıkışı yaptı.

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