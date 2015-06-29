Hafta sonu Yunanistan'da ne oldu?

Borç krizindeki Yunanistan'da son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Mali İstikrar Konseyi, bankaların Pazartesi günü kapalı kalması kararı aldı. Yunanistan'da bankalar hafta boyunca kapalı kalmaya devam edecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, toplantı sonrası televizyondan yaptığı açıklamada, bankalardan çekilebilecek olan nakit miktarını kısıtlama yoluna gideceklerini belirtti. Yunan Maliye Bakanı Yanis Vaoufakis de "Bu Avrupa için karanlık bir zaman... Ama bizim vicdanımız rahat" dedi.

Hükümet bu tarz kısıtlamalara gitmekten kaçınıyordu. Yunan kabinesi bu akşam toplanacak.

Reuters haber ajansı, borsanın da açılmayacağını duyurdu. Yunanlar haftasonu boyunca bankamatikler önünde kuyruklar oluşturarak nakit çekmeye çalıştı.

Yunanistan 30 Haziran’da IMF’ye 1.6 milyar euroluk borcunu ödemek zorunda.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Euro bölgesi maliye bakanları dün, Yunanistan'ın 30 Haziran'da ödemesi gereken borcu için bir aylık ek süre talebini reddetmişti.

Borcunu ödeyemezse Yunanistan'ın Euro'yu terk edebileceği ve ülkenin temerrüde düşebileceği belirtiliyor.

Avrupa Merkez Bankası desteği artırmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunan bankalarına verdiği Acil Likidite Desteği'ni mevcut seviyede devam ettireceğini açıkladı.

Borç krizindeki Yunan bankaları, ECB'den gelen bu yardımla ayakta duruyor.

Acil likidite desteği Yunan bankalarının günlük fonlama ihtiyacını karşılamak adına kullandığı bir kanal.

Bu desteğin kesilmesi halinde Yunan bankalarının yeterli nakit kaynağının kalmaması ve müşteri taleplerini karşılayamaması riski bulunuyor.

Desteğin artmaması da benzer sonuçlara neden olabilir.

Yunan bankalarına Yunanistan Merkez Bankası üzerinden kullandırılan acil likidite desteği 89 milyar euro'ya ulaşmıştı.

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, "Euro bölgesi üyesi olarak, ülkenin finansal istikrarı için gerekli tüm önlemleri alacaklarını" açıkladı.

Halk kemer sıkma paketini oylayacak

Yunanistan parlamentosu pazar sabaha karşı, ülkeye yeni mali yardıma koşul olarak sunulan yeni kurtarma paketini referanduma sunma kararı almış, bu da ECB'nin Yunan bankalarına desteğini kesebileceği söylentilerine neden olmuştu.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan bankalarına verdiği Acil Likidite Desteği'ni kesebileceği söylentileri üzerine, desteğe son verilmemesi gerektiğini belirtti.

Europe 1 radyosuna konuşan Valls, "ECB bağımsız ancak sorumluluklarını yerine getireceğinden eminim. Yunanistan'a desteğe son verebileceğini düşünmüyorum" dedi.

5 Temmuz'da halk, Euro bölgesi ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin, ülkeye yeniden nakit aşısını sağlamaları karşılığında Yunanistan'dan istedikleri kemer sıkma önlemlerini oylayacak.

Yunanistan'ın bu kararı Avrupa'da şaşkınlıkla karşılandı.

Yunanistan hükümeti, koşullarını "küçük düşürücü" bulduğu kurtarma paketine karşı çıkıyor.

Yunanistan Başbakanı Tsipras, yaklaşık 13 saat süren oturumda "Kreditörler bizden kurtarma paketini kabul etmemizi değil, siyasi onurumuzu terk etmemizi istedi" dedi.

Başbakan Tsipras halkın kurtarma paketini reddedeceğine inandığını da belirtti.

Tsipras, kreditörleri 'gururlu ve mücadele içindeki halkına şantaj yapmakla' suçlamıştı.

Yunanistan'a gideceklere nakit para uyarısı

Hollanda'dan bildiren Yusuf Özkan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a gidecek olanlara "yanlarına yeterli miktarda nakit para almaları" uyarısında bulunduğunu belirtti.

Hollandalılara, Yunanistan'daki ekonomik belirsizlik yüzünden kredi kartı ile ödemenin de mümkün olamayabileceği uyarısı yapıldı.