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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan‘da bankalar ve borsa kapalı kalacak

Yunanistan'da bankaların yanı sıra borsa da Pazartesi günü kapalı kalacak. Başbakan Tsipras halkın birikimlerinin güvence altında olduğunu belirtti.

29 Haziran 2015 01:19

Alacaklıları ile sürdürdüğü görüşmelerden bir sonuç alamayan Yunanistan'da haftanın
ilk
iş gününün bir ‘Kara Pazartesi'ye dönüşmemesi için önlemler alınmaya çalışılıyor.
Başbakan Aleksis Tsipras Pazartesi günü bankaların kapalı kalacağını ve Yunanistan
Merkez Bankası'nın banka sisteminin çökmemesi için sermaye trafiğini kontrol
edeceğini duyurdu. Tsipras ayrıca, halkın bankalardaki birikimlerinin, maaşların ve
emekli maaşlarının güvence altında olduğunu belirterek vatandaşlarını sakin olmaya
davet etti.
Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis de ülkesinin merkez bankası başkanı ve
istikrar konseyi üyeleri ile bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan bankalarla birlikte
Yunanistan borsasının da kapalı kalması yönünde bir karar çıktığı bildiriliyor.
Euro bölgesi ülkeleri Yunanistan'a sağlanan ve Salı günü sona erecek olan yardım
paketinin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanPazartesiTsiprasAleksis Tsipras PazartesiYunanistan MerkezBankasıMaliye Bakanı Yannis VaroufakisSalıDeutsche Welle Türkçe

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