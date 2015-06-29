Yunanistan‘da bankalar ve borsa kapalı kalacak

Alacaklıları ile sürdürdüğü görüşmelerden bir sonuç alamayan Yunanistan'da haftanın

ilk

iş gününün bir ‘Kara Pazartesi'ye dönüşmemesi için önlemler alınmaya çalışılıyor.

Başbakan Aleksis Tsipras Pazartesi günü bankaların kapalı kalacağını ve Yunanistan

Merkez Bankası'nın banka sisteminin çökmemesi için sermaye trafiğini kontrol

edeceğini duyurdu. Tsipras ayrıca, halkın bankalardaki birikimlerinin, maaşların ve

emekli maaşlarının güvence altında olduğunu belirterek vatandaşlarını sakin olmaya

davet etti.

Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis de ülkesinin merkez bankası başkanı ve

istikrar konseyi üyeleri ile bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan bankalarla birlikte

Yunanistan borsasının da kapalı kalması yönünde bir karar çıktığı bildiriliyor.

Euro bölgesi ülkeleri Yunanistan'a sağlanan ve Salı günü sona erecek olan yardım

paketinin uzatılmayacağını açıklamıştı.