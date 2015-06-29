T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Yunanistan krizi zirvesi

Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin liderleri ile bugün bir araya geliyor. Alman muhalefet partileri krizde gelinen noktadan Merkel'i sorumlu tuttu.

29 Haziran 2015 11:31


Başbakanlık binasında saat 13:30'da başlayacak kriz toplantısına Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti genel başkanları ile Federal Meclis Grup Başkanları davet edildi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in toplantıda Yunanistan krizi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi. Federal Meclis'te grubu bulunan partiler, gelişmeleri değerlendirmek üzere basına kapalı olarak toplanma kararı aldı.

'Avrupa'nın birlik sürecinde en büyük sorun'

Almanya Başbakan Yardımcısı ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, "1957 tarihli Roma Antlaşması ile başlayan Avrupa'nın birleşme sürecinde en büyük sorunla karşı karşıya olunduğunu" söyledi.

Gabriel, "Kreditörler üçüncü bir yardım paketi sundu. Borçların yeniden yapılandırılmasına açık olunduğu, 35 milyarlık bir ekonomik canlılık paketi teklif edildi. Tsipras bundan daha iyi bir teklif bekliyorsa yanılıyor" dedi.

'Tsipras kaosa sürüklüyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Atina'nın referandum kararını "beni kısmen şaşkınlığa düşüren tuhaf bir yol" olarak niteledi. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, "Yunan hükümeti ülkeyi kaosa sürüklüyor" dedi.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi Merkel'den hükümet açıklaması talep etti. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, "Merkel ideolojik nedenlerden ötürü şimdiye kadar izlediği politikaları sürdürürse ağır bir hata yapacaktır" uyarısında bulundu.

'Merkel'in politikası iflas etti'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, "Başbakan Angela Merkel'in tasarruf politikasının iflas ettiğini" ileri sürdü. Peter, "Merkel'i Atina ile müzakereleri yeniden başlatmak için her türlü adımı atmaya" çağırdı. Yeşiller Partisi Federal Meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter ise "Yunan halkının referandum aracılığıyla hükümetlerinin tutumunu düzeltme olanağına kavuştuğunu" açıkladı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı ziyaret edecek vatandaşlarını yanlarında yeterince nakit bulundurmayı tavsiye etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yunanistan'da ATM'lerden nakit para temininde uzun bekleme süreleri ve sorunlarla karşılaşılabileceği" belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakan Angela Merkel Federal MeclisMerkelHrıstiyan BirlikSosyal Demokrat PartiYeşiller PartisiSol PartiFederal Meclis Grup BaşkanlarıSteffen Seibert Başbakan MerkelYunanistanMeclisBaşbakan YardımcısıSPD Genel Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24