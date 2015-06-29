Berlin'de Yunanistan krizi zirvesi



Başbakanlık binasında saat 13:30'da başlayacak kriz toplantısına Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti genel başkanları ile Federal Meclis Grup Başkanları davet edildi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in toplantıda Yunanistan krizi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi. Federal Meclis'te grubu bulunan partiler, gelişmeleri değerlendirmek üzere basına kapalı olarak toplanma kararı aldı.

'Avrupa'nın birlik sürecinde en büyük sorun'

Almanya Başbakan Yardımcısı ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, "1957 tarihli Roma Antlaşması ile başlayan Avrupa'nın birleşme sürecinde en büyük sorunla karşı karşıya olunduğunu" söyledi.

Gabriel, "Kreditörler üçüncü bir yardım paketi sundu. Borçların yeniden yapılandırılmasına açık olunduğu, 35 milyarlık bir ekonomik canlılık paketi teklif edildi. Tsipras bundan daha iyi bir teklif bekliyorsa yanılıyor" dedi.

'Tsipras kaosa sürüklüyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Atina'nın referandum kararını "beni kısmen şaşkınlığa düşüren tuhaf bir yol" olarak niteledi. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, "Yunan hükümeti ülkeyi kaosa sürüklüyor" dedi.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi Merkel'den hükümet açıklaması talep etti. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, "Merkel ideolojik nedenlerden ötürü şimdiye kadar izlediği politikaları sürdürürse ağır bir hata yapacaktır" uyarısında bulundu.

'Merkel'in politikası iflas etti'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, "Başbakan Angela Merkel'in tasarruf politikasının iflas ettiğini" ileri sürdü. Peter, "Merkel'i Atina ile müzakereleri yeniden başlatmak için her türlü adımı atmaya" çağırdı. Yeşiller Partisi Federal Meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter ise "Yunan halkının referandum aracılığıyla hükümetlerinin tutumunu düzeltme olanağına kavuştuğunu" açıkladı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı ziyaret edecek vatandaşlarını yanlarında yeterince nakit bulundurmayı tavsiye etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yunanistan'da ATM'lerden nakit para temininde uzun bekleme süreleri ve sorunlarla karşılaşılabileceği" belirtildi.