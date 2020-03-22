Podcastkurdî yayın hayatına başladı

Haber, analiz, yorum, kültür, sanat, edebiyat, müzik ve folklor gibi konularda içerikler üretmeyi amaçlayan Podcastkurdî “Guhdarên ezîz, ev der Podcast Kurdî ye!” (Değerli dinleyiciler, Kulağınız bizde olsun) sloganıyla 21 Mart’ta yayın hayatına başladı.

Podcastkurdî’nin genel yayın kordinatörlüğünü M. Salih Bedirxan ve Rabia Çetin üstlenirken, Fatoş Yıldız, Roza Sierra ve Mevlüt Oğuz editör olarak katkıda bulunuyor.



Teknik yönetmenliğini Hozan Adar üstlendiği platformun yayın danışma kurulunda ise gazeteciler Mahmut Bozarslan, Hatice Kamer ve Murat Bayram yer alıyor.

Podcastkurdî’nin içeriklerine internet sitesinden ve diğer podcast mecralarından ulaşılabilir.