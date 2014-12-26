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Bilim / Teknoloji

PlayStation ve Xbox'a Noel saldırısı

Sony'ye bu yıl içinde iki siber saldırı düzenleyen Lizard Squad, Noel günü yeniden ortaya çıktı

26 Aralık 2014 11:07

PlayStation ve Xbox'ın çevrimiçi hizmetleri, Noel günü hacker saldırısına uğradı. Saldırıyı, bu yıl üçüncü defa Sony'yi hedef alan Lizard Squad üstlendi. Saldırı nedeniyle Xbox Live ve PS Network bir gün kullanılamadı.

Sony'ye bu yıl içinde iki siber saldırı düzenleyen Lizard Squad, Noel günü yeniden ortaya çıktı. Siber korsan örgütü, PlayStation Network ve Xbox Live çevrimiçi video oyunu platformlarına DDOS saldırıları düzenledi. Saldırı nedeniyle her iki hizmet gün boyunca kullanılamadı.

Lizard Squad ilk olarak Ağustos ayında PS Network ile World of Warcraft (WOW) ile League of Legends (LOL) oyunlarına saldırı düzenlemişti. Örgüt aynı zamanda bomba ihbarı yaparak Sony Online Entartainment Başkanı John Smedley'in uçağını indirmişti.

Lizard Squad bu ay başında PS Network'e yine DDOS saldırıları düzenlemiş ve hizmetin geçici olarak kullanılamamasına neden olmuştu. Hacker'ler, dün yaşandığı gibi Xbox Live'a da bu ay başında saldırmayı ihmal etmedi.

Lizard Squad'ın, aynı dönemde Sony'i hedef alan Guardians of Peace ile bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. Her iki örgütün 2011'de PS Network'e ağır saldırılar düzenleyen Anonymous ile işbirliği yapıp yapmadığına dair de önemli bir ipucu bulunmuyor. Lizard Squad, Twitter'da yaptığı açıklamada Anonymous ile bağlantılı olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: Al Jazeera

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