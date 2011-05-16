Playstation sitesi yeniden devreye giriyor

T24 - Japon elektronik devi Sony, internet hizmetlerinin yeniden hizmete girmeye başladığını açıkladı.





Sony'nin internet sitesinin güvenlik ağı, bilgisayar korsanları tarafından aşılmış ve çok sayıda müşterinin kimlik ve hesap bilgilerinin çalındığı anlaşılmıştı.

Sony dört hafta önce meydana gelen olayın ardından sistemin bir bölümünü geçici olarak kapatmıştı.

Şirket, şimdi ABD ve Avrupa'daki müşterilerinin internet üzerinden oyun oynayabileceklerini açıkladı.

Sony, mayıs ayı sonuna kadar sistemin tamamen devreye girmesini planladıklarını duyurdu.

Şirket, müşterilerinden özür de dilerken yine müşterilerine sabırları nedeniyle teşekkür etti.

Sony'nin üst düzey yöneticilerinden Kazuo Hirai, güvenlik sorunlarını çözebilmek için katı ve kararlı adımlar atmakta olduklarını söyledi.

Müşterilere bazı ayrıcalıklı içeriğin de aralarında bulunduğu bir ''hoşgeldin paketi'' sunmaya da hazırlanan Sony, güvenlik ağının aşıldığını 20 Nisan'da ortaya çıkarmıştı.

100 milyondan fazla müşterinin kişisel bilgileri ve hesap bilgilerinin çalındığı sanılıyor.

Çok sayıda kullanıcı ise Sony'nin olayın ardından polise 2 gün sonra başvurmuş olması ve müşterileri bilgilendirmesinin ise bir hafta sürmesi nedeniyle şirkete tepkili.

Şirket güvenlik ihlalinin sorumlularını saptamak amacıyla dedektifler kiralamıştı.

Sony yetkililerine göre müşterilerin doğum tarihi, yaşı, cinsiyet bilgileri, açık adres ve eposta bilgileri ve banka hesapları çalınmış olabilir.

Sony, SOE hizmetini kullanan, çoğu Avrupa'da 20 bini aşkın kişiye ait bilgi ve banka hesap ayrıntılarında da güvenlik ihlali olduğunu bildirdi.

Ancak Sony, çalınan kredi kartı numaraları ve son kullanma tarihlerinin 2007 yılına ait bir veri bankasına dayandığının altını çizdi.

PlayStation uzun zamandır bilgisayar korsanlarının hedefiydi. Sene başında da ABD'de bir bilgisayar korsanı, Playstation 3 oyun konsolunun güvenlik sistemini geçmeyi başardığını açıklamıştı.

PS3 o zamana dek oyun konsollarının en güvenlisi olarak kabul ediliyordu ve şifreleri kırılmamış olan tek sistem de buydu.



