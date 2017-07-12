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Bilim / Teknoloji

PlayStation 4 Pro'nun beyaz modeli satışa çıkıyor

Sony, beyaz renkli PS4 Pro'yu Destiny 2 oyunuyla birlikte satışa sunacak

12 Temmuz 2017 20:02

Sony, en güçlü oyun konsolu olan PS4 Pro'nun beyaz renkli modelini duyurdu. PlayStation 4 Pro'nun beyaz renkteki modeli yakında satışa çıkacak.

Sony, beyaz renkli PS4 Pro'yu Destiny 2 oyunuyla birlikte satışa sunacak. Sadece paket içerisinde satılacak beyaz renkteki konsolun paketi içerisinde, bir adet kutulu Destiny 2, oyun için Expansion Pass ve yine oyun için dijital içerikler bulunacak. Dijital içerik paketinin içinde çok oyunculu bir harita, üç kişilik Strike, yeni bir gemi, içinde "egzotik bir silahın" da yer aldığı bir alet çantası yer alacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan Beyaz PlayStation 4 Pro, 6 eylülde satışa çıkacak ve 449 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ürün ABD'de bugünden itibaren ön siparişe çıktı.

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