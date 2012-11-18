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Bilim / Teknoloji

PlayStation 3, 70 milyon adetlik satışa ulaştı

Sony’nin daha kısa sürede Microsoft’tan daha çok konsol sattığı ortaya çıkıyor

18 Kasım 2012 20:05

Sony, altı yıl önce piyasaya çıkan oyun konsolu PlayStation 3‘ün dünya genelindeki satışının 70 milyon adede ulaştığını açıkladı.

log.com.tr'de yer alan habere göre; Sony’nin konsol pazarındaki en yakın rakibi Microsoft ise  2005 yılında oyunseverlerle buluşan Xbox 360‘ın 70 milyonu aşan satış ulaştığını eylül ayında duyurmuştu. 

Sony, PlayStation 3 haricinde, iki yıl önce piyasaya sürülen hareket kontrol cihazı PlayStation Move‘un da geçen süreçte 15 milyondan fazla sattığını açıkladı. Microsoft ise yakın zaman önce yaptığı açıklamada 20 milyon Kinect sattığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu satışlara rağmen, birbirlerine oldukça yakın olan bu ikili oyun konsolu pazarında ikinci ve üçüncü sırada. Birincilik koltuğu ise toplamda 100 milyonu aşan konsol satışıyla Nintendo’nun.

 

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