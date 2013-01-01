T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

PlayStation 2'nin üretimi durduruldu

PS2 mağazaların stoklarında tükendikten sonra bir daha satılmayacak

01 Ocak 2013 12:43

Sony ilk olarak 2000 yılının Mart ayında satışa çıkan PlayStation 2'nin (PS2) artık üretilmeyeceğini duyurdu. Şu ana kadar dünya genelinde 150 milyon adet satan PS2 mağazaların stoklarında tükendikten sonra bir daha satılmayacak.

ekonomi.haberturk'ün Japon sitesi Famitsu'ya dayandırdığı haberine göre Sony Japonya'daki satış kanallarına kendilerine artık PS2 iletmeyeceklerini bildirdi.

Sony'nin bu son kararı üretim ağırlığını PlayStation 4'e kaydırdığı dedikodularını beraberinde getirdi.


PS2 ile evlenmek istemişti


PS2 konsolu için şu ana kadar 11 bin adet farklı oyun üretildi ve bu oyunlar dünya genelinde 1.5 milyar gibi müthiş bir satış rakamına ulaştı. Bu oyunlar arasında Grand Theft Auto: San Andreas 17.3 milyon adet satarak PS2'nin tarihi lideri oldu.

Geçen 12 senede konsol o kadar büyük bir hayran kitlesi yaratmıştı ki 2002 yılında İngiliz Dan Holmes adını resmi olarak Mr PlayStation 2 olarak değiştirmişti. Mr PlayStation 2 bir PS2 ile evlenmek istemiş ancak talebi olumsuz kalmıştı.

ETİKETLER

sonyps2PlayStation 2FamitsujaponyaDan HolmesMr PlayStation 2

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24