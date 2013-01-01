PlayStation 2'nin üretimi durduruldu

Sony ilk olarak 2000 yılının Mart ayında satışa çıkan PlayStation 2'nin (PS2) artık üretilmeyeceğini duyurdu. Şu ana kadar dünya genelinde 150 milyon adet satan PS2 mağazaların stoklarında tükendikten sonra bir daha satılmayacak.

ekonomi.haberturk'ün Japon sitesi Famitsu'ya dayandırdığı haberine göre Sony Japonya'daki satış kanallarına kendilerine artık PS2 iletmeyeceklerini bildirdi.

Sony'nin bu son kararı üretim ağırlığını PlayStation 4'e kaydırdığı dedikodularını beraberinde getirdi.



PS2 ile evlenmek istemişti



PS2 konsolu için şu ana kadar 11 bin adet farklı oyun üretildi ve bu oyunlar dünya genelinde 1.5 milyar gibi müthiş bir satış rakamına ulaştı. Bu oyunlar arasında Grand Theft Auto: San Andreas 17.3 milyon adet satarak PS2'nin tarihi lideri oldu.

Geçen 12 senede konsol o kadar büyük bir hayran kitlesi yaratmıştı ki 2002 yılında İngiliz Dan Holmes adını resmi olarak Mr PlayStation 2 olarak değiştirmişti. Mr PlayStation 2 bir PS2 ile evlenmek istemiş ancak talebi olumsuz kalmıştı.