Playboy’un 91 yaşında hayatını kaybeden patronu hakkında 14 ilginç bilgi

Çeviri: Gonca Tokyol

Playboy derginin kurucusu ve sahibi Hugh Hefner, 27 Eylül günü 91 yaşında hayatını kaybetti. Hefner’in ölümü başta Playboy ailesi olmak üzere dünya genelinde birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanırken, 91 yaşındaki medya patronunun hayatı günlerce en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İnsan hakları hareketinin bir destekçisi olan ve Playboy’un kapağında ünlü magazin dergisi Vogue’dan çok daha uzun süre önce zenci bir modele yer veren Hefner’ın çocukların fuhuştan kurtarılması yönündeki çabalara da maddi destekte bulunduğu hatırlatıldı. Independent’ın çok konuşulan medya patronunun ardından derlediği 14 ilginç bilgi şöyle:

1. Psikoloji diploması vardı. Illinois Üniversitesi’ne giden Hefner, 1949 yılında mezun oldu. Playboy’un patronu, yayıncılık kariyerine başlamadan önce yaratıcı yazarlık ve sanat alanlarında da eğitim gördü.

2. IQ’su oldukça yüksekti. Washington Post’un haberine göre Hefner, lise yıllarında yapılan bir IQ testinden 152 puan aldı.

3. Ünlü Hollywood tabelasının inşasına iki kez destek verdi. Hefner, 1978’de sonraki yıllarda kentin simgesi haline gelecek Hollywood tabelasının inşası için gereken parayı toplamak için Playboy Malikanesi’nde bir parti düzenledi. Partide, tabeladaki harflerin her biri 27.700 dolardan açık artırmaya çıkarıldı. Playboy patronu 2010 yılında da tabelayı yıkarak yol yapmak isteyen bir şirkete karşı mücadele verdi ve bu kampanya için de 90.000 dolar bağışladı.

4. İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. 1944 yılında yazman olarak ABD ordusunda görev yapan Hefner, ordu gazetesine karikatür çizdi. 1946’ya kadar orduya hizmet etti.

5. İlk eşi tarafından askerdeyken aldatıldı. Orduda görev yaparken ilk eşi Mildred tarafından aldatılan Hefner, durumdan haberdar olduğu anı sonradan, “Hayatımın en yıkıcı dakikasıydı” diye nitelendirdi.

6. Esquire için çalıştı. 1951 yılında metin yazarı olarak Esquire için çalışmaya başlayan Hefner, bir yılın sonunda maaşına 5 dolar zaman yapılmamasının ardından işten ayrıldı. Kısa bir süre sonra Playboy’u kurdu.

7. Playboy’un ilk sayısını mutfağındaki masada çıkardı. Dünyaca ünlü dergi, 1953 yılında Chicago’nun güneyindeki bir apartman dairesinin mutfağında dünyaya merhaba dedi. Hefner’a göre bütün ekip, “Oyun masası, daktilo ve kendisi”nden oluşuyordu. Hefner, Marilyn Monroe’ya yer verilen ilk sayının kapağına, bir daha basılıp basılmayacağını bildiği için numara koymadı.

8. Adı türü tükenme tehdidi altında olan bir tavşana verildi. ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Lower Keys tavşanlarının türü 1990 yılından beri tükenme tehdidi altında. Bu türle ilgili çalışmaları, Playboy Vakfı’ndan gelen bağışlarla gerçekleştiren James D Lazell Jr, türün literatürdeki Latince ismini “Sylvilagus palustris hefneri” olarak değiştirdi.

9. Eski ABD Başkanı George Bush ve eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’le akraba. Hefner, Kerry ve Bush’un dokuzuncu göbekten kuzeni.

10. İki dünya rekorunun sahibi. Dünyanın en uzun süre görevde kalan genel yayın yönetmeni olan Hefner, aynı zamanda da dünyanın en çok günlüğe sahip olan insanı. Hefner’ın Playboy Malikanesi’nde 2400 bölümden oluşan bir günlüğü olduğu belirtiliyor.

11. Hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkisi oldu. Hefner, 1971 yılında, ilk evliliğinden sonra, 60’lı yıllarda erkeklerle de ‘cinsel denemeleri’ olduğunu söyledi. Biseksüel deneyimler yaşadığını söyleyen Hefner’ın açıklamaları dönemin magazin sortamına bomba gibi düştü.

12. Viagra yüzünden sağır olduğu iddia edildi. Yaşının ilerlemesiyle birlikte cinsel performansını sürdürmek için Viagra kullanmaya başlayan Hefner’ın, bu ilaca hayatında yer vermesiyle birlikte duyma yetisini yitirdiği iddia edildi. Hayatının son yılllarında neredeyse sağır olan Hefner’ın bu durumdan şikayetçi olmadığını söyleyen sevgililerinden bir tanesi, Global News’e yaptığı açıklamada, “Duymaktansa seks yapabilmeyi tercih eder” dedi.

13. Öldüğünde Playboy Malikanesi’nin sahibi değildi. 2016 yılında malikaneyi 100 milyon dolara Daren Metopoulos’a satan Hefner’ın yaptığı anlaşmada, “ölene kadar evinde yaşamaya devam etmesi şartı” bulunuyordu.

14. Ebedi istikameti, Marilyn Monroe’nun yanı oldu. Playboy patronu, efsanenin başladığı sayının kapağında yer alan Monroe’nun yanına defnedilecek. Hefner, 1992’de ünlü yıldızın mezarının yanındaki yeri 75 bin dolara satın almıştı.