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Yaşam

Playboy'da artık çıplak kadın fotoğrafları olmayacak

Derginin sahipleri çıplaklık olgusunun çağ dışı kaldığını, ticari olarak mantıklı olmadığını söylüyor

13 Ekim 2015 15:19

Playboy dergisi, yeni tasarımının bir parçası olarak artık çıplak kadın fotoğrafları yayımlamayacak.

Derginin Amerikalı sahipleri, internetin çıplaklık olgusunu çağ dışı kıldığını ve pornografik dergilerin artık ticari olarak pek mantıklı olmadığını söylüyor.

Playboy dergisinin tirajı 1970'lerde 5,6 milyon adet iken bugün 800 bin civarında satıyor. Fakat dergi tümüyle çıplak olmasa da şuh pozlar takınmış kadın fotoğraflarını kullanmaya devam edecek.

Geçen ay yapılan ve derginin kurucusu ve editörü Hugh Hefner'in katıldığı bir toplantıda bu kararın alındığı belirtiliyor.

 

'Seksle ilgili her şey elinizin altında'

 

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Playboy yöneticileri, 1953'te yayımlanmaya başlayan derginin, öncülük ettiği değişikliklerin gerisinde kaldığını ifade ediyor.

Playboy İcra Kurulu Başkanı Scott Flanders, "O mücadele verildi ve kazanıldı. Bugün seksle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü şey bir tıkla elinizin altında. Bu dönüm noktasında artık eski kalıyor" dedi.

BBC New York muhabiri Nick Bryant; Martin Luther King'in oğlu, Malcolm X ve Jimmy Carter gibi önemli kişilerle röportajların Playboy'u kültürel ve siyasal olarak önemli kıldığı günlerin de artık geride kaldığını söylüyor.

Playboy, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından yararlanabilmek için bir süre önce internet sitesinde çıplak kadın fotoğrafları yayımlamaya son vermişti.

Dergi böylece internet trafiğini dört katına çıkarmayı başarmıştı.

 

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